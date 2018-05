Kampf um Sportrechte Wie Sky die Konkurrenz in Schach halten will

Getty Images

Sky hat mit einer Anpassung seiner Sportrechte-Strategie auf das Spannungsfeld aus neuer Konkurrenz wie Dazn und strengeren Vorgaben des Mutterkonzerns reagiert. Wie sieht diese Strategie aus? Und welche Auswirkungen hat sie auf die Rechtehalter?

Es ist eine Entwicklung, die immer klarer sichtbar wird, durch neue Finanzzahlen, neue Rechteentscheidungen und neue Statements der Verantwortlichen. Und eine Entwicklung, die durch Diskussionen und Gespräche der vergangenen Monate immer konkreter zu greifen ist: Sky Deutschland Börsen-Chart zeigen, der größte Geldgeber des deutschen Sports, verändert sich. Über Jahre hat Sky wie selbstverständlich die wichtigsten Sportrechte für den deutschen Markt erworben und stand an der Spitze der Nahrungskette unter den TV-Sendern. Jetzt aber hat Sky den Nutzen von Sportinhalten für das eigene Geschäftsmodell neu bewertet und ihn gerade in der Breite als weniger wertvoll als bisher eingestuft.

Um diese Entwicklung im Detail zu verstehen, lohnen sich eine Betrachtung der Rahmenbedingungen von Sky, die sich in den vergangenen Jahren verändert haben, und eine Betrachtung des Marktumfelds, in dem sich der Sender grundsätzlich bewegt. Die deutsche Fernsehlandschaft hat seit jeher eine für Bezahlsender nachteilige Architektur. Das liegt zum einen an den finanziell sehr opulent ausgestatteten öffentlich-rechtlichen Sendern. Die ARD kann beispielsweise seit 2013 jährlich im Schnitt 250 Millionen Euro für Sportrechte ausgeben. Zum anderen ist Deutschland das Land mit der höchsten Wirtschaftskraft in Europa, sodass Free-TV-Sender eine gute Grundlage haben, sich mit dem Verkauf von Werbezeiten zu finanzieren. Diese Architektur hat zur Folge, dass die Verbreitung des Bezahlfernsehens in Deutschland im europäischen Vergleich relativ schwach ausgeprägt ist, gleichwohl sie seit Jahren steigt.

Entsprechend überrascht es nicht, dass der deutsche Pay-TV-Marktführer Sky Deutschland - und auch Vorgänger Premiere - seit Jahren mit der Zielsetzung kämpfen, ein rentables Geschäftsmodell zu etablieren. Zwischen 2009 und 2015 machte der Sender beispielsweise kumuliert über 1,7 Milliarden Euro Verlust. Im Sommer 2015 wurde das Medienunternehmen komplett von Sky Plc übernommen und von der Börse genommen. Seitdem werden keine Nettoergebnisse mehr für Deutschland veröffentlicht, sondern operative Gewinne. Auch wenn dies eine andere Kennziffer ist, gibt es eine im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich positive Entwicklung. So lag der operative Gewinn im Geschäftsjahr 2015/16 bei 5 Millionen Euro, 2016/17 bei 47 Millionen Euro.

Klar ist aber, dass Deutschland für Sky Plc, das zudem in Großbritannien, Irland und Italien aktiv ist, der mit Abstand schwierigste Markt ist.

Der Rentabilitätsdruck

Die ohnehin komplizierte Ausgangslage von Sky wurde in den vergangenen Jahren durch zwei neue Entwicklungen zusätzlich erschwert. Zum einen ist der Rentabilitätsdruck des Londoner Mutterkonzerns Sky Plc auf die Führung in Deutschland deutlich erhöht worden. Dies überrascht angesichts der Verluste der vergangenen Jahre kaum. London will, Rahmenbedingungen hin oder her, auch in Deutschland endlich Geld verdienen. Zahlreiche Branchenteilnehmer berichten, dass diese Klarheit und Intensität der Vorgaben neu ist und ein Stück weit überraschend kam. Aus dem Sky-Umfeld hingegen ist zu hören, dass es seit jeher klar war, dass nach Jahren der Investitionen schließlich ein profitables Wachstum erwartet wird. Ob nun ein neuer Kurs oder von langer Hand geplant - das Ergebnis ist dasselbe.

Neben den Anpassungen der internen Vorgaben und Kennziffern haben sich auch die externen Rahmenbedingungen für Sky zuletzt merklich verändert: Die Konkurrenz ist schlicht größer geworden, hauptsächlich seit dem Markteintritt der Perform-Tochter Dazn im Sommer 2016. In der Gesamtbevölkerung ist die Bekanntheit von Dazn zwar noch überschaubar, in der Sportbusiness-Branche aber ist deutlich zu spüren, wie das neue Produkt den Markt verändert hat, wie sehr Dazn den Platzhirschen Sky unter Druck setzt, ihn stört und dazu zwingt, sich zu bewegen und zu verändern.