Sky Deutschland "Digitale Tickets sind ein perfekter Appetitmacher"

Zur Großbildansicht DPA Carsten Schmidt: Skysport.de als kostenfreie vierte Säule

Der Bezahlsender Sky Deutschland erweitert sein Angebot: Zu dem "Sky Ticket" für Streaming-Angebote kommt im Sommer ein digitales Newsportal hinzu. Sky-Deutschland-Chef Carsten Schmidt erklärt, warum der Sender seine digitalen Angebote stark ausbaut.

mm: Herr Schmidt, Sky treibt seine Digitalisierung voran. Sie haben Ihr starres Abo-Modell aufgeweicht und verkaufen mittlerweile digitale Tages-, Wochen- oder Monatstickets, mit denen man Streaming-Angebote auf Tablets, Smartphone oder PC nutzen kann. Sind diese Tickets ein seriöser Umsatzbringer oder vor allem ein Marketingtool, um Neukunden für reguläre Abonnements zu gewinnen?

Carsten Schmidt: Zunächst einmal kann von einem starren Abo-Modell nicht die Rede sein, denn bei Sky waren schon immer verschiedene Pakete und Zusatzdienste flexibel kombinierbar. Natürlich bekommt unser Angebot mit Sky Ticket nun eine zusätzliche Dimension. Es ist eine Option für neue Zielgruppen, die erst einmal ohne längere Bindung an ein Abo unsere Inhalte nutzen wollen. Insofern ist es eine gute Ergänzung zu unserem Abo-Modell und fließt selbstverständlich entsprechend in unsere Umsätze ein. Zugleich ist Sky Ticket ein perfekter Appetitmacher für unser gesamtes Angebot.

mm: Welchen Umsatzanteil wird Sky in fünf Jahren mit digitalen Produkten erwirtschaften?

Carsten Schmidt: Das ist schwer in konkreten Zahlen öffentlich zu beziffern. Grundsätzlich aber sind digitale Produkte schon lange integraler Bestandteil unseres Geschäftsmodells, unseres Anspruchs und Selbstverständnisses. Sky ist seit vielen Jahren in puncto Digitalisierung Vorreiter und hat viele Marktentwicklungen vorangetrieben. Sky Go zum Beispiel haben wir schon 2010 im Markt gelauncht. Der Start von Sky Ticket im Jahr 2016 sowie der Launch von Sky Store zeigen, dass wir den Weg der Digitalisierung konsequent voranschreiten.

mm: Sie launchen im Sommer mit "Skysport.de" ein kostenfreies digitales Newsportal, welches stark auf Videocontent setzt. Mit welchem Ziel?

Carsten Schmidt: Mit unserem neuen Sportportal werden wir unsere Position als Deutschlands wichtigster Sportsender ausbauen. Zugleich etablieren wir die vierte Säule der Marke Sky Sport: Zu den exklusiven Live-Sport-Inhalten, unserem Social-Media-Auftritt sowie dem seit Dezember frei empfangbaren Sender "Sky Sport News HD" kommt eine vierte Säule hinzu. Hier liegt der Schwerpunkt auf hochwertigem Video-Content, den wir online präsentieren. Natürlich wird das Sky Sportportal auch eine Schaufensterfunktion für unser Abo-Angebot haben.

mm: Digitale Livestream-Angebote ersetzen derzeit bei der Handball-WM die TV-Übertragung, nachdem ARD und ZDF aus dem Bieterpoker ausgestiegen waren. Spielen die immer teureren Übertragungsrechte Sky langfristig in die Hände?

Carsten Schmidt: Die genannten Rechte hat übrigens auch Sky nicht erworben. Grundsätzlich ist es unser Ziel, unseren Kunden attraktive und exklusive Inhalte zu biete - das gilt für den Sport genauso wie für Filme oder Serien. Und ja, die Preise vieler Sportrechte steigen, aber das ist keine neue Erkenntnis. Wir schauen uns die Marktentwicklungen und den Wettbewerb genau an: Dass sich Programminvestitionen für uns als privatwirtschaftliches Unternehmen rechnen müssen, versteht sich von selbst. Daher wägen wir bei jedem Rechteerwerb sorgfältig ab - immer mit Blick auf die Bedürfnisse unserer Kunden.

Anmerkung der Redaktion: Das Interview mit Carsten Schmidt wurde schriftlich geführt. Der Sky-Deutschland-Chef ist einer der Referenten beim SPOBIS in Düsseldorf. Manager Magazin Online ist Medienpartner des Kongresses.

