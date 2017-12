Siemens stellt Aufsichtsrat neu auf Joe Kaeser lockt Werner Brandt von Osram zu Siemens

Zur Großbildansicht DPA Werner Brandt: Der erfahrene Aufsichtsrat und ehemalige SAP-Manager (Bild Archiv) gibt seinen Aufsichtsratsposten beim Osram zum Jahresende auf und soll in den Aufsichtsrat von Siemens einziehen

Siemens will seinen Aufsichtsrat neu aufstellen und sich dafür führende Manager von RWE, Air Liquide und Lanxess in den Aufsichtsrat holen. Der Chef der Kontrollgremien des Energiekonzerns RWE und des Fernsehkonzerns ProSiebenSat1, Werner Brandt, soll von der Hauptversammlung im Januar in den Siemens-Aufsichtsrat gewählt werden, wie der Konzern mitteilte. Brandt gehört zudem dem Aufsichtsrat von Lufthansa, Innogy und Osram an.

Das Pikante an der Personalie: Sein Mandat bei Osram wird Brandt mit Wirkung zum 31. Dezember dieses Jahres aufgeben - "aus persönlichen Gründen", wie es in dem Geschäftsbericht des Leuchtmittelkonzerns heißt.

Siemens-Chef Joe Kaeser hatte Brandt seinerzeit beim Osram-Spinoff in das Aufsichtsgremium des Leuchtmittelherstellers gebeten. Jetzt macht Kaeser dem Unternehmen den profilierten Aufseher und ehemaligen SAP-Manger wieder abspenstig. Kenner bewerten Brandts Abgang als einen großen Verlust, zumal er in vielen Ausschüssen sitzt und unter anderem den wichtigen Prüfungsausschuss leitet.

Wie Siemens weiter mitteilte, seien weitere Kandidaten für die vier neu zu besetzenden Plätze der Anteilseigner der Chef des Gasespezialisten Air Liquide, Benoit Potier, und der Boss des Chemiekonzerns Lanxess, Matthias Zachert. Hinzu käme die Direktorin der London School of Economics, Nemat Shafik.

Michael Diekmann, Norbert Reithofer und Nathalie von Siemens sollen erneut bestellt werden. Die Aufsichtsratsmitglieder Nicola Leibinger-Kammüller, Jim Hagemann Snabe und Werner Wenning wurden in der Hauptversammlung im Januar 2016 bereits vorzeitig für eine Amtszeit bis zur Hauptversammlung 2021 wiedergewählt. Der Aufsichtsrat plant bereits seit Jahresbeginn, Anfang kommenden Jahres Jim Hagemann Snabe zum Nachfolger des Vorsitzenden Gerhard Cromme zu wählen.