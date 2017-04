Woman 20 Gipfel in Berlin Ivanka Trump - erst zum Gipfel, dann zu Siemens

Zur Großbildansicht DPA Ivanka Trump: Nach dem Besuch des Woman 20 Dialogue Gipfel in Berlin (mit Angela Merkel, Christine Lagarde und der iederländischen Königin Maxima) eilte die Präsidententochter weiter zu Siemens

Bei ihrem ersten offiziellen Besuch in Berlin hat US-Präsidententochter Ivanka Trump ihren Vater gegen Kritik in Schutz genommen. Sie habe Donald Trump nie als frauenfeindlich kennengelernt, obwohl ihr entsprechende Vorwürfe bekannt seien, sagte die 35-jährige Präsidentenberaterin am Dienstag auf der internationalen W20-Konferenz zur Stärkung von Frauen. Zudem stellte Ivanka Trump klar, dass sie bei dem Besuch nicht ihre eigenen Interessen als Unternehmerin vertrete.

Ivanka Trump äußerte sich bei einer Podiumsdiskussion, an der auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und andere prominente Frauen aus Politik und Wirtschaft teilnahmen. Thema war eigentlich die Stärkung des Unternehmertums von Frauen. Moderatorin Miriam Meckel sprach die Präsidententochter aber auch auf Vorwürfe der Frauenfeindlichkeit und der Interessenkonflikte an, die gegen US-Präsident Trump erhoben werden.

Präsident Trump sei "fest davon überzeugt, dass Frauen das Potenzial und das Können besitzen, den Job genauso gut wie Männer zu erledigen", sagte Trump. "Die tausenden von Frauen, die über Jahrzehnte im Privatsektor für meinen Vater gearbeitet haben, legen davon Zeugnis ab." Ivanka Trump kritisierte, dass die USA als einziges Land keine gesetzliche Regelung zum bezahlten Mutterschutz haben. Zudem räumte sie Defizite bei den Angeboten zur Kinderbetreuung ein. Ihr Vater wolle dies als Präsident ändern, beteuerte sie. Er sei ein "enormer Unterstützer" der Stärkung von Frauen und Familien.

Erst zu Women20 - und dann zu Siemens

Ivanka Trump hat sich im Anschluss an den Gipfelbesuch beim Elektronikkonzern Siemens Börsen-Chart zeigen in Berlin über die duale Ausbildung in Deutschland informiert. Sie freue sich, die im Weißen Haus begonnene Unterhaltung dazu nun fortzusetzen, sagte die First Daughter am Dienstag im Gespräch mit Siemens-Chef Joe Kaeser.

Trump unterhielt sich mit Studenten eines internationalen Mechatronik-Ausbildungszweigs, stellte Fragen und bewunderte Maschinen - musste sich von Kaeser aber zuvor erklären lassen, was Mechatronik überhaupt ist.

"Die Tatsache, dass ich nichts verstehe, werde ich darauf schieben, dass alles auf deutsch ist", sagte die Beraterin von US-Präsident Donald Trump, als sie sich ein Fachbuch genauer ansah.

Zum Ende ihres 20-minütigen Rundgangs im Ausbildungszentrum probierte die 35-Jährige eine von Studenten entwickelte Kaffeemaschine aus. Sie bestellte heiße Schokolade mit drei Stücken Zucker - ließ das wässrige, süße Gemisch des noch nicht ganz ausgereiften Apparats dann aber doch lieber stehen.

