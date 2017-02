Am Ende des Tages Die heimliche Machtergreifung der Maschinen

Verkehrte Welt: Heute früh war ich bei einem Arbeitsfrühstück in einem reichlich altmodischen Kaffeehaus-Ambiente. Mein Gesprächspartner - seines Zeichens Geschäftsführer eines globalen Softwarekonzerns - verzichtete auf jegliche Powerpoint-Präsentation oder andere technische Gimmicks. Er plauderte einfach fröhlich drauf los, total analog. Dabei ging es bei dem Gespräch doch eigentlich um den digitalen Arbeitsplatz. Sprich um eine Software, die Angestellte um Klassen effizienter, schneller, eben noch mehr schuften lässt. Natürlich auch auf Geschäftsreise oder im Home-Office.

Klar, dass bei mir als geschundener Arbeitskraft sofort alle Alarmglocken schrillten. Aha, Sie wollen die Leute also noch mehr ausbeuten, jetzt auch 24 Stunden rund um die Uhr und in den letzten Offline-Reservaten. Ich hob gerade zu meiner üblichen Philippika über Arbeitnehmerrechte und die schrecklichen Konsequenzen völliger Überlastung hin. Doch bevor ich zu meinem Lieblingsthema kommen konnte - nämlich die abgrundtiefe Unverschämtheit der Lufthansa jetzt auch im Flugzeug Wlan anzubieten. Und dass ich jetzt nur noch in alten IC-Zügen durch die Lande gondeln wolle, in denen garantiert kein Internet-Empfang und auch kein Strom zu finden sei.

Da unterbrach mich der freundliche Herr mit verständnisvollem Nicken: Er stimme mir aus vollem Herzen zu. Es gehe nicht an, wie sich die Menschen heute für ihre Unternehmen aufopferten. Besonders die armen Mütter in den Home-Offices mit Teilarbeitszeit. Die seien ja schon morgens um 6 Uhr online und beantworteten auch nach 22 Uhr noch brav Mails nach spätestens 5 Minuten. Einfach unverantwortlich sei das. Mehr als 40 Stunden die Woche könne wirklich niemand vernünftig Leistung bringen.

Also er mache sich da ganz große Sorgen, fuhr er fort. Besonders die Millenials, die legten ihre Smartphones ja gar nicht mehr aus der Hand. Er achte deshalb akribisch darauf, dass seine Mitarbeiter nach spätestens acht Stunden in den Feierabend gingen. So Manchen müsse er ermahnen, auch mal sein Leben zu genießen. Gerade unlängst erst habe ein aufstrebender Jungmanager und bekennender Schalke-Fan sogar während eines sonntäglichen Spiels seiner Lieblingsmannschaft geschäftliche Mails versendet. Dem habe er nur geantwortet: Schluss jetzt, schau Dir das Spiel an!!!!!

Warum trinkt der Mann nur einen Espresso?

Ich war völlig verdaddert: Wie jetzt? War das nicht einer von dieser Sorte dynamisch erfolgreicher Techmanager, die noch vor gefühlt einem Jahr mit ihrem globalen Rund-um-die-Uhr-Einsatz protzte. Die den Stress als Monstranz der eigenen Wichtigkeit vor sich her trug. Und Mitarbeiter, die nicht ebenfalls Urlaub und Schlaf für völlig überbewertet hielten, als faule Voll-Verlierer mobbten.

Was war denn da los? Ich recherchierte ein wenig herum. Und innerhalb kürzester Zeit schwadronierten mir etliche Manager am Telefon von der Fürsorgepflicht für ihre Leute vor. Wie wichtig doch die Work-Life-Balance sei. Und dass Papi und Mami nicht nur samstags und sonntags ihren Kindlein gehörten sondern eigentlich auch am Nachmittag zur Hausaufgabenaufsicht oder mal vormittags zum Arztbesuch.

Im Web fand ich sogar ein Bekenntnis einer Startup-Gründerin, die vor den Burnout-Gefahren für die Gründer und ihre Mitarbeiter 1 bis 50 warnten. Dabei galten doch in der hippen Techwelt bislang Allnighter als Kult und Soylent-Schlürfen am Rechner als gesunde In-Ernährung.

Zuerst vermutete ich einen neuen perfiden Trick der Führungskräfte, um noch mehr Leistung aus ihren Leuten heraus zu kitzeln. Es ist ja bekannt, dass Mitarbeiter, die zu Hause eigenverantwortlich und auf Basis Vertrauensarbeitszeit tätig sind, sehr viel mehr rackern als ihre Kollegen am Schreibtisch im Büro. Die glauben ja meist schon mit ein bis zwei Überstündchen pro Tag ihre Unverzichtbarkeit unter Beweis gestellt zu haben.

Ha! Dann plötzlich kam mir die Erleuchtung. In einem Nebensatz hatte sich mein Frühstücksgenosse enttarnt: Bald würden ja ohnehin ganz viele Tätigkeiten durch intelligente Maschinen übernommen, sagte er.

Darum geht es also in Wirklichkeit. Wir Werktätigen sollen schon mal schonend darauf vorbereitet werden, dass unser Wirken in der total automatisierten Welt in Zukunft nicht mehr benötigt wird. Weil intelligente Maschinen unsere Jobs ohnehin sehr viel besser machen als wir fehlerbehaftete, leicht abzulenkende, schnell ermüdende Bio-Probleme.

Jetzt, wo ich so über dieses seltsame Erlebnis heute Morgen nachdenke: War das überhaupt ein echter Mensch? Seine Argumentation wirkte doch sehr programmiert. Immer wieder schilderte er die Funktionsweise des Produktes seiner Firma. Auf meine Fragen ging er gar nicht so recht ein. Ich hatte das für diese übliche Manager-Krankheit "ich sage nur, was ich mir als Message des Tages eingebimst habe" gehalten. Aber mmmmmhhhh, eigentlich hatte er fast so wie diese Chatbots geklungen, die einem jetzt immer häufiger im Internet volltexten mit Pseudoantworten und fröhlichen Gesprächsformeln.

Mensch, vielleicht hätte ich mich nicht so sehr auf die leckeren Früchte und den köstlichen Krabbensalat konzentrieren sollen. Sondern mir lieber mal mein Gegenüber genauer angeschaut. So einen leicht künstlichen Gesichtsausdruck hatte er ja schon. Und er trank nur einen einzigen Espresso, verschmähte die Delikatessen. Entschuldigung, welcher Mensch, der angeblich schon um 6 Uhr von Frankfurt zu mir nach München gefahren ist, kommt mit nur einem kleinen Espresso als Wachmacher aus? Und die Führungskräfte, die ich in den letzten Stunden angerufen habe. Warum gingen die eigentlich sofort ans Telefon? Sonst sind die doch immer erst nach unzähligen Mailanfragen und Tage später zu sprechen.

Aaarrgghhhh! Das ist der ultimative Beweis. Die intelligenten Roboter sind schon längst unter uns. Hilfe, die Machtergreifung der Maschinen hat begonnen.

