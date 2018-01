Süße Motivation GroKo, Bahn, HSV und Co - mit Gummibärchen kriegen wir sie alle

Zur Großbildansicht AFP Süßes gegen Saures: Mit Fruchtgummis lässt sich die Moral heben - vielerorts!

+++ Achtung, dieser Beitrag enthält Produktplatzierungen! +++

Von den großen Militärführern und -ethikern lernen heißt bekanntlich siegen lernen. Von Avantgardisten wie Meister Sun, Clausewitz oder Rudolf Scharping. Neulich erschütterte die Welt wieder so ein Mirakel, bei dem der diensthabende Bundeswehrbewunderer unserer Redaktion dachte: Hoppla, gute Idee!

Was war passiert? Die Besatzungen zweier moderner Fregatten waren sozusagen sauer gefahren, weil sich die vermeintlichen Hightech-Schiffe als Pannenboote herausgestellt hatten. Der Freundeskreis der "Baden-Württemberg" (ja, Deutschland ist nun mal das Land der Freunde & Förderer, Vereine und Verbände) ließ daraufhin 20 Kilogramm Fruchtgummis an Deck karren, um die angeknackste Moral zu heben (schreibt der SPIEGEL, dann muss es stimmen).

Chapeau! Das schmeckt nach Nachahmung. Hier kommt gerade rechtzeitig vor der nahenden Fastenzeit ein Wundermittel für die diversen Abturner, die derzeit allenthalben grassieren. So ließe sich ganz nebenbei auch die Absatzkrise des Marktführers Horido (oder so ähnlich...) lösen, über die manager magazin im aktuellen Heft berichtet. Und: Mal sehen, welche Süßmaul-Innovationen die weltgrößte Fachmesse ISM ab Sonntag noch so bringt, etwa für den Einsatz...