Hauptversammlung bei SAP - Plattner bleibt über 2019 hinaus Was SAP laut Hasso Plattner von Apple unterscheidet

Zur Großbildansicht DPA SAP-Aufsichtsratschef Hasso Plattner (mit SAP-Chef Bill McDermott ): "Verstehe die Kritik an den Millionen-Boni nicht"

SAP-Aufsichtsratschef Hasso Plattner will nach dem Ende seines bis 2019 laufenden Mandats erneut für den Aufsichtsrat des Softwarekonzerns kandidieren. "Ich bin bis 2019 bestellt", sagte Plattner am Mittwoch auf der Hauptversammlung des Dax-Konzerns in Mannheim. Es gebe keine Nachfolgediskussion. "Ich bin bereit, dann nochmal weiterzumachen, allerdings keine fünf Jahre", ergänzte Plattner.

Mit Blick auf die kritisierten Vergütungen für die Top-Manager bei SAP Börsen-Chart zeigen stellte Plattner klar, dass eine Verdreifachung des Aktienkurses nur ein "absolut futuristischer, fiktiver Wert" sei. Es sei notwendig, nach dem deutschen Kodex zu guter Unternehmensführung eine Maximalvergütung zu definieren für den Fall eines rapiden Aktienkursanstiegs. Daraus errechne sich eine theoretische Maximalvergütung für SAP-Vorstandschef Bill McDermott von 41 Millionen Euro. "Glauben Sie nicht, dass eine Verdreifachung des Aktienkurses ein Unternehmensziel ist", betonte Plattner.

Das am Aktienkurs orientierte Vergütungssystem sorge dafür, dass der Vorstand den langfristigen Unternehmenserfolg im Blick habe, sagte Plattner. Eine Verdreifachung des Aktienkurses in vier Jahren, wie es Apple Börsen-Chart zeigen gelungen sei, und ein entsprechender Anstieg der Boni sei bei dem Dax-Konzern aber nicht zu erwarten, betonte er. "Ich glaube nicht, dass wir in vier Jahren eine Verdreifachung des Kurses haben werden."

"Kein Verständnis dafür, Bonuszahlungen für Manager zu begrenzen"

Der britische Pensionsfonds Hermes und der US-Investmentberater ISS hatten die Managervergütungen als unangemessen hoch kritisiert. Auch sei die Festlegung der Boni zu stark ins Ermessen des Aufsichtsrats gestellt. Plattner betonte, der Aufsichtsrat halte die Höhe für angemessen. Er habe "überhaupt kein Verständnis" für Diskussionen in der Politik, Bonuszahlungen für Manager zu begrenzen. "Ich verstehe die Kritik nicht", sagte Plattner. "Wir haben das richtige System und alles richtig gemacht."

SAP-Vorstandschef Bill McDermott hatte im vergangenen Jahr wegen des starken Kursanstiegs der SAP-Aktie mit rund 15 Millionen Euro etwa drei Mal so viel verdient wie im Jahr zuvor. Plattner rechtfertigte das auch mit Verweis auf die viel höheren Vergütungen bei Konkurrenten wie Oracle Börsen-Chart zeigen oder Salesforce von gut 40 Milionen Dollar.

McDermott: Umsatz soll bis 2020 auf 29 Milliarden Euro steigen

Der im Vergleich zu Ellison geradezu kümmerlich bezahlte SAP-Chef McDermott bemühte sich dann auch, die Erfolge von SAP Börsen-Chart zeigen auf der Hauptversammlung deutlich zu machen. SAP könne seine Jahres- und Wachstumsziele für 2020 erreichen, sagte McDermott. Das Umsatzwachstum im ersten Quartal habe die Erwartungen des Marktes übertroffen. "Wir sind daher fest davon überzeugt, dass wir unsere Prognosen für 2017 und unsere Ziele für 2020 erreichen werden."

SAP will den Umsatz von 22 Milliarden Euro im vergangenen Jahr bis 2020 auf bis zu 29 Milliarden Euro steigern. Der operative Gewinn soll auf bis zu neun Milliarden Euro klettern nach 6,6 Milliarden 2016. SAP hatte den Umsatz von Januar bis März um acht Prozent auf 5,29 Milliarden Euro erhöht, die Prognose von Analysten betrug im Schnitt 5,17 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis war um drei Prozent gestiegen auf knapp 1,2 Milliarden Euro - doch unbereinigt sackte es um 17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 673 Millionen Euro ab.

