15 Millionen Euro für SAP-Chef McDermott Aktionärsberater begehren gegen SAP auf

SAP-Chef McDermott: 15 Millionen Euro für 2016 - doch Oracle-Chef Larry Ellison kassiert noch viel mehr

Millionenschwere Vorstandsgehälter oder Abstimmungsverbot bei einer Megafusion: Sowohl beim Softwareriesen SAP Börsen-Chart zeigen als auch beim Industriegasekonzern Linde Börsen-Chart zeigen stehen am Mittwoch turbulente Hauptversammlungen an, weil sich Aktionärsberater gegen Beschlüsse des Managements stemmen. Der einflussreiche US-Stimmrechtsberater ISS hat etwa die Vergütung von Europas größtem Technologiekonzern im Visier und empfiehlt den Aktionären nun, dem Aufsichtsrat von SAP die Entlastung zu verweigern.

Bei Linde sorgt das Vorgehen bei der geplanten 60 Milliarden schweren Fusion mit dem US-Rivalen Praxair für den Unmut der Berater. Denn die Aktionäre sollen zu dem Vorhaben erst gar nicht gefragt werden.

Bei SAP empfiehlt ISS in einer Mitteilung an Aktionäre, den Aufsichtsrat nicht zu entlasten, weil das Kontrollgremium einen "deutlichen Mangel an Aufsicht und guter Unternehmensführung" gezeigt habe. ISS kritisiert insbesondere die fehlende Bereitschaft für Änderungen des Vergütungssystems.

"Rote Linie" bei der Vergütung der Konzernchefs

Hans-Christoph Hirt vom britischen Investor Hermes kündigte in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin "Spiegel" ebenfalls an, gegen die Entlastung des Aufsichtsrats zu stimmen. Es gebe "rote Linien", die Konzerne nicht überschreiten sollten, sagte er. Bei SAP sei die maximal mögliche Vergütung unangemessen hoch.

SAP-Chef Bill McDermott hatte im vergangenen Jahr Daimler-Chef Dieter Zetsche als Spitzenverdiener unter den Dax-Konzernen abgelöst. Mit rund 15 Millionen Euro fiel seine Vergütung wegen mehrjähriger Bonusprogramme fast drei Mal so hoch aus wie im Jahr davor. Damit lag der Vorstandschef des Walldorfer Softwarekonzerns aber noch weit hinter seinem Kollegen Larry Ellison, der als Chef des SAP-Rivalen Oracle Börsen-Chart zeigen , umgerechnet knapp 40 Millionen Euro einstrich. Allerdings könnte auch McDermotts maximales Jahresgehalt durch einen in Aktienoptionen gezahlten Erfolgsbonus auf bis zu 41 Millionen Euro steigen.

SAP ist derzeit Konzern mit dem höchsten Börsenwert im Dax

SAP, derzeit wertvollster Dax-Konzern, teilte am Samstag mit, das Vergütungssystem stehe in Einklang mit der Praxis von Dax-Unternehmen und internationalen Wettbewerbern. Die Vorstandsvergütung orientiere sich sowohl an der Größe, der globalen Ausrichtung als auch der finanziellen Situation bei SAP sowie den Bezügen vergleichbarer Konzerne der Branche. SAP kündigte zugleich eine Stellungnahme des Aufsichtsrats zu der Kritik auf der Hauptversammlung an.

Linde: Reitzles Vorgehen bei geplanter Fusion mit Praxair in der Kritik

Bei Linde hat der Aktionärsberater Ivox Glass Lewis dazu aufgerufen, sowohl dem Vorstand als auch dem Aufsichtsrat die Entlastung zu verweigern. Als Grund wird unter anderem das Vorgehen des Managements bei dem geplanten Zusammenschluss mit Praxair zum weltgrößten Industriegasekonzern genannt.

Der Streit mit Aktionären über die fehlende Abstimmungsmöglichkeit sowie die starke Gegenwehr von Arbeitnehmern und Veränderungen beim Management während der Verhandlungen mit Praxair hätten Zweifel an der Unternehmensführung geweckt.

Aktionärsberater konnten in der Vergangenheit bereits etliche Erfolge verbuchen, denn viele Investmentfonds aus den USA und Großbritannien folgen auf Hauptversammlungen den Empfehlungen von Stimmrechtsberatern wie ISS, Hermes oder Ivox Glass Lewis. Nach einer Ablehnungsempfehlung durch ISS waren etwa die Gehalts- und Bonus-Regelungen für die Vorstandsmitglieder der Münchener Rück bei den Aktionären durchgefallen.

la/reuters/dpa

