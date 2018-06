Verhandlungen abgebrochen Pilotengewerkschaft Cockpit droht Ryanair mit Streik

Zur Großbildansicht AFP Ryanair-Chef Michael OLeary hatte schon vor längerer Zeit erstmaligen Verhandlungen mit Gewerkschaften zu gestimmt. Jetzt bekommt er Gegenwind, muss mit Streiks rechnen

Passagiere des Billigfliegers Ryanair müssen sich für den Sommer auf mögliche Streiks der Piloten einrichten. Nach der irischen Gewerkschaft IALPA hat nun auch die deutsche Vereinigung Cockpit (VC) die Tarifverhandlungen mit der europaweit agierenden Fluggesellschaft abgebrochen.

In einer geplanten Urabstimmung sollen die Gewerkschaftsmitglieder unter den rund 400 in Deutschland stationierten Ryanair-Piloten über einen "längeren Streik" abstimmen. "In Anbetracht der letzten Entwicklungen werden wir anders anscheinend nicht zu Tarifverträgen kommen", schrieb die Tarifkommission an die VC-Mitglieder.

Die VC hatte die Tarifverhandlungen mit dem irischen Billigflieger am Dienstag für gescheitert erklärt, wie ein Sprecher am Mittwoch in Frankfurt bestätigte. Die Unternehmensvertreter hätten sich in den Verhandlungen extrem unkooperativ gezeigt und seien zuletzt auch nicht mehr zu vereinbarten Gesprächsterminen erschienen, sagte ein Sprecher der VC am Mittwoch in Frankfurt. Zuerst hatte das Portal airliners.de berichtet.

An deutschen und irischen Standorten drohen Streiks

Nun droht ein koordinierter Streik an den deutschen und irischen Standorten des Billigfliegers. Die Iren haben ihre Urabstimmung bereits begonnen und wollen sie nach bisherigen Ankündigungen am 3. Juli abschließen.

Bei der deutschen VC muss zunächst noch der Gewerkschaftsvorstand einem möglichen Arbeitskampf zustimmen. Geplant ist dem Sprecher zufolge, die zuvor notwendige Urabstimmung bis Ende Juli abzuschließen. Ob Piloten in weiteren Ländern hinzukommen, blieb zunächst offen. Die jeweils nationalen Gewerkschaften stehen untereinander im Kontakt und wollen auch einen gemeinsamen europäischen Regelungsrahmen erreichen.

Ryanair ist mit rund 430 Flugzeugen, 130 Millionen Passagieren pro Jahr und mehr als 4000 Piloten der größte Anbieter von Europaflügen. Wichtige Basen in Deutschland sind unter anderem Berlin-Schönefeld, Frankfurt, Weeze und Hahn. Das Unternehmen äußerte sich zunächst nicht zu dem Konflikt.

Einen ersten Warnstreik hatte die VC kurz vor Weihnachten gestartet. Damals hatte es Ryanair allerdings geschafft, sämtliche geplanten Flüge mit Ersatzmannschaften in die Luft zu bekommen.

Michael O'Learys Weg zum Schrecken der Lüfte Michael O'Leary stößt an die Grenzen seines Konfrontationskurses. Erstmals in der Geschichte von Ryanair wollen Piloten europaweit streiken - plötzlich erkennt das Unternehmen deren Gewerkschaften als Verhandlungspartner an. Noch vor Tagen hatte der Firmenchef, ein bekennender Gewerkschaftshasser, dies ausdrücklich ausgeschlossen. Nun erklärt er, "radikaler Wandel" sei für Ryanair nichts Neues. Der Ire führt die Fluggesellschaft, die er inzwischen "Nummer eins in Europa" nennen kann, schon seit 1994. Ryanair und O'Leary sind kaum voneinander zu trennen - obwohl das Unternehmen nicht seinen Namen trägt. Gegründet wurde Ryanair von dem 2007 verstorbenen Unternehmer Tony Ryan 1985, der eine 15-sitzige Maschine seiner Leasing-Maschine unter eigenem Namen fliegen lassen wollte. Als die Firma floppte, holte Ryan seinen Steuerberater hinzu: den jungen Michael O'Leary von der Wirtschaftsprüfungsfirma Stokes Kennedy Crowley in Dublin. Noch Anfang der 1990er empfahl O'Leary, die nicht wettbewerbsfähige Airline zu schließen. Dann fand er jedoch in Texas ein Vorbild: die Billigfluglinie Southwest Airlines, die radikal Kosten senkt und konsequent auf alle Extras verzichtet. Dieses Modell kopierte Ryanair und brachte es nach Europa. Dazu gehört, die gesamte Flotte ausschließlich mit Boeing 737 zu bestücken. Die Liberalisierung des Luftverkehrs in der EU, zusammen mit Subventionen von Regionalflughäfen, verhalf Ryanair mehr noch als anderen Billigfliegern zum Aufschwung. O'Leary stellte den Zugang der Massen als antielitäre soziale Tat dar - oder auch mal etwas bunter: "Ryanair bringt eine Menge verschiedener Kulturen zu den Stränden von Spanien, Griechenland und Italien, wo sie sich im Interesse des paneuropäischen Frieden paaren und kopulieren." Die schrillen und noch schrilleren Töne wurden schnell zu Ryanairs Markenzeichen - und nährten das Image des aggressiven Angreifers, der die Domäne der etablierten nationalen Fluggesellschaften schleift. Dem Traum vom Fliegen setzte O'Leary seine spröde Sparlogik entgegen. "Ich wollte nie ein Pilot werden wie diese anderen Kolonnen von Dummköpfen, die die Flugbranche bevölkern." Die Liste der provokanten O'Leary-Zitate kann hier nur stark gekürzt wiedergegeben werden. Ob gegenüber Passagieren, Beschäftigten, Konkurrenten, Lieferanten, Politikern oder auch den eigenen Kollegen im Management - für jeden hatte der Ryanair mal einen deftigen Spruch übrig, gerne auch mehrere. Kostprobe: "Sie bekommen keine Rückerstattung, also fuck off." Um Aufmerksamkeit zu erregen, brachte O'Leary auch mal ein Flugverbot für Übergewichtige, eine Bordtoilettengebühr ("Wenn Sie einen Fünfer zahlen, wische ich Ihnen auch den Hintern ab") oder Stehplatz-Flüge ins Gespräch. Den Einwand, bei einem Unfall könnten die stehenden Passagiere sterben, entgegnete er entwaffnend: "Mal ehrlich, die sitzenden Leute sterben auch." Unbestritten hat die Strategie zum Erfolg geführt: Seit 2016 befördert Ryanair als einzige europäische Fluglinie mehr als 100 Millionen Passagiere pro Jahr. Auch mit der Umsatzrendite von 20 Prozent und dem Börsenwert von 20 Milliarden Euro stehen die Iren an der Spitze der Branche. Während Lufthansa und Co. das Ryanair-Modell mit eigenen Billigflug-Ablegern zu kopieren versuchen, lässt das enorme Wachstum O'Leary den etablierten Airlines zumindest eine Spur näherkommen. Eine früher als überflüssig abgetane Business Class gibt es jetzt (wenn auch ohne viel Komfort), auch die großen Drehkreuze wie Frankfurt werden zunehmend angeflogen - und dafür manche der Dumping-Airports in der Provinz aufgegeben. Sie haben ihre Schuldigkeit als Gebührenbrecher getan. Politisch äußert der bekennende "Unwählbare" Michael O'Leary sich immer wieder, wenn es sein Geschäft betrifft. So bezeichnet er den Klimaschutz als "Unsinn", wünscht Umweltschützern den Tod - hebt aber gleichzeitig die hohe Energieeffizienz seiner gut ausgelasteten Flieger hervor. Der Manager wird nicht müde, vor dem Brexit zu warnen. Vielleicht fehlt ihm ohne die Briten in der EU auch das Erbe Margaret Thatchers, "ohne die wir heute alle in einer französischen Arbeitslosenrepublik leben würden". Was O'Leary bisher bei allem rasanten Wachstum nie gelang, ist die Übernahme einer anderen Fluggesellschaft. Am heimischen Wettbewerber Aer Lingus hielt Ryanair zeitweise ein Drittel der Aktien, gab sie 2015 nach Blockade durch die Wettbewerbshüter aber an die British-Airways-Mutter IAG ab. Bei Alitalia zog sich Ryanair ebenso zurück wie bei Air Berlin. Ryanair-Piloten wie Maria Pettersson können Instagram-Stars werden, aber keine Großverdiener. Schon früh tat O'Leary die Aussage, Personal sei das größte Asset einer Firma, als Betriebswirte-Bullshit ab: "Personal ist der größte Kostenblock." Ryanair hält den Personalaufwand mit rund 50.000 Euro pro Beschäftigten gering. Dass neuerdings Flüge wegen Pilotenmangels gestrichen werden müssen und sogar ein Streik droht, ist eine neue Herausforderung. Michael O'Leary selbst ist dank seiner Ryanair-Aktien inzwischen Milliardär, will seinen vier Kindern aber Bodenständigkeit vermitteln. Mit seiner Frau Anita Farrell, einer Bankerin, lebt er auf dem Gutshof Gigginstown House, wo er Angus-Rinder und Rennpferde züchtet - der Hengst "Rule The World" gewann 2016 das Hindernisrennen Crabbie's bei Liverpool. Strandurlaub findet O'Leary übrigens überflüssig - macht ihn aber, damit die Kinder normal bleiben.

Ryanair hatte im vergangenen Herbst aus Pilotenmangel erhebliche Schwierigkeiten beim Abfliegen seines Flugplans und musste schließlich rund 20 000 Verbindungen streichen. Im Anschluss gab Ryanair-Chef Michael O'Leary einen spektakulären Kurswechsel bekannt und erklärte, dass man die bis dahin strikt anti-gewerkschaftliche Linie aufgebe und Verhandlungen für das gesamte fliegende Personal anstrebe. Jährliche Mehrkosten von bis zu 100 Millionen Pfund (114 Millionen Euro) haben die Iren bereits eingerechnet und einzelne Gewerkschaften offiziell als Verhandlungspartner anerkannt, ohne bislang zu Verträgen gekommen zu sein.

Auch Flugbegleiter drohen in mehreren Ländern mit Streik

Allerdings zeigte sich die Fluggesellschaft in Verhandlungen immer wieder unnachgiebig. So hatten in diesem Jahr bereits Streiks portugiesischer Flugbegleiter zu mehreren Flugausfällen geführt. Es ist auch nicht auszuschließen, dass die Flugbegleiter in Spanien, Portugal, Belgien und Italien in diesem Sommer streiken, sollte Ryanair sich nicht bis 30. Juni den Forderungen der Flugbegleiter entgegenkommen. Ihre Gewerkschaften fordern unter anderem, nicht mehr alle Angestellten nach irischem Recht zu beschäftigen. Außerdem soll die Billigfluglinie Beschäftigte mit Leiharbeitsverträgen besser stellen.

