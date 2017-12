Billigfluglinie erkennt Pilotengewerkschaften an Kehrtwende von Ryanair - bloß keine Streiks vor Weihnachten

Europas größter Billigflieger Ryanair vollzieht unter dem Druck der Pilotengewerkschaften eine Kehrtwende. Um weitreichende Streiks vor Weihnachten zu vermeiden, will das Unternehmen die Arbeitnehmerbündnisse jetzt doch als Vertreter der Cockpit-Besatzungen anerkennen, wie es am Freitag in Dublin mitteilte.

"Flüge zu Weihnachten sind sehr wichtig für unsere Kunden und wir wollen alle Sorgen zerstreuen, dass sie durch Arbeitskämpfe behindert werden könnten", erklärte Ryanair-Chef Michael O'Leary. "Wenn der beste Weg dahin ist, über ein organisiertes Gewerkschaftsverfahren mit unseren Piloten zu reden, dann sind wir dazu bereit." O'Leary räumte ein, dies sei ein "radikaler Wandel" für den explizit gewerkschaftsfeindlichen Kostendrücker.

Ryanair Börsen-Chart zeigen habe dazu die Pilotengewerkschaften in Irland, Großbritannien, Deutschland, Italien, Spanien und Portugal zu Gesprächen eingeladen. Allerdings will die Gesellschaft nur mit Gewerkschaftern verhandeln, die selbst für Ryanair fliegen.

Vor wenigen Tagen hatten bereits die Pilotengewerkschaften verschiedener Länder zu Streiks bei Ryanair aufgerufen. In einer ersten Reaktion hatte das Unternehmen noch eine "frontale" Konfrontation angekündigt und auf seinem Standpunkt beharrt, mit den Gewerkschaften keinesfalls zu verhandeln oder sie auch nur anzuerkennen.

Die deutsche Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) nannte das irische Unternehmen eine "Lufthansa-Gewerkschaft" und suggerierte damit, sie handle im Interesse des deutschen Konzerns Lufthansa Börsen-Chart zeigen, um den Wettbewerb zu schwächen.

Die VC kündigte in einer ersten Reaktion an, das Verhandlungsangebot der Ryanair zu prüfen. Die VC hat eine Tarifkommission aus Ryanair-Piloten gebildet und allgemein Streiks an den zehn deutschen Basen angekündigt, ohne bereits einen festen Termin zu nennen.

Die Auseinandersetzung mit den Piloten ist eine neue Herausforderung für das erfolgsverwöhnte Unternehmen, dessen Wachstum bisher unbegrenzt schien. Zuletzt gelang es Wettbewerbern offenbar, mehr Personal von Ryanair abzuwerben. Seit September musste die Airline rund 20.000 Flüge wegen Pilotenmangels streichen. O'Leary versprach daraufhin, die Gehälter der Piloten um 10.000 Euro zu erhöhen, um die direkten Konkurrenten zu überbieten.

