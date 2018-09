Die Piloten des irischen Billigflieger begehren europaweit auf und fordern den Rücktritt der Konzernspitze. Doch auf der Hauptversammlung scheitern die Kritiker: Die Anteilseigner bestätigen das Spitzenmanagement in ihren Ämtern. Derweil schaltet sich die EU-Kommission in den Konflikt ein.

Pilotengewerkschaften haben zur Hauptversammlung an diesem Donnerstag einen Austausch der Führungsspitze des Billigfliegers Ryanair gefordert. "Wir als Piloten, die eine maßgebliche Rolle für die weitere Zukunft des Unternehmens innehaben, haben das Vertrauen in das derzeitige Management verloren", erklärte die Vereinigung Cockpit (VC). "Wir als Beschäftigtengruppe fordern die Ryanair-Aktionäre, mit denen uns der Wunsch für ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen verbindet, auf, die derzeitige Unternehmensführung auszutauschen", in einer Mitteilung von Mittwochabend.

Auch die British Airline Pilots Association (Balpa) erklärte, Chef Michael O'Leary und der Vorsitzende des Verwaltungsrats David Bonderman müssten gehen.

Die Kritiker des Ryanair-Managements haben sich aber bei der Hauptversammlung durchsetzen können. Die Anteilseigner stimmten mit 70,5 Prozent für die Wiederwahl von Verwaltungsratschef David Bonderman, teilte Ryanair am späten Donnerstagvormittag mit. Andere Mitglieder verbuchten weitaus höhere Ergebnisse: So kam Unternehmenschef Michael O'Leary bei der Wahl in das Gremium auf eine Zustimmung von 98,5 Prozent.

Die irische Fluggesellschaft liegt derzeit europaweit mit Piloten und Flugbegleitern im Clinch über Löhne und Arbeitsbedingungen. Am 28. September wollen die Flugbegleiter in Spanien, Italien, Portugal, Belgien und den Niederlanden erneut die Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaften drohen damit, jeden Monat zu streiken, sollte Ryanair nicht auf ihre Forderung nach Anwendung des jeweils nationalen Arbeitsrechts eingehen.

EU-Kommission schaltet sich ein

In den Konflikt hat sich jetzt auch die EU-Kommission eingeschaltet. Sozialkommissarin Marianne Thyssen und Verkehrskommissarin Violeta Bulc forderten die Fluggesellschaft auf, nationales Arbeitsrecht anzuwenden und in der EU gültige Sozialstandards zu beachten. "Ausschlaggebend für das anwendbare Recht ist nicht die Flagge des Flugzeugs", sagte Thyssen der Zeitung "Welt" (Donnerstag). "Entscheidend ist vielmehr der Ort, von dem aus ein Arbeitnehmer morgens abfährt und am Abend heimkehrt, ohne dass der Arbeitgeber seine Ausgaben decken muss." Die europäischen Vorgaben für die Anwendung des korrekten Arbeitsrechts auf Arbeitsverträge seien eindeutig.

Thyssen begrüßte dem Bericht zufolge ein Entgegenkommen des Unternehmens. Ryanair habe signalisiert, in bestimmten Ländern zu lokalen Verträgen zu wechseln. Das sei ein Schritt in die richtige Richtung, sagte die Kommissarin. Aber die Einhaltung von Gesetzen sei nichts, worüber die Arbeitnehmer verhandeln müssten. "Daher fordere ich das Management von Ryanair auf, die vollständige Einhaltung aller geltenden EU-Vorschriften sicherzustellen."

rei/Reuters/dpa