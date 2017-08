Wer bietet für Modelleisenbahnen von Roco Fleischmann? Der große Verteiler - wie KPMG einen Firmenkäufer sucht

Zur Großbildansicht DPA Unter Dampf: Modell der schwersten Tenderlokomotive der Deutschen Bundesbahn der Baureihe BR 95 im Maßstab HO der Marke Fleischmann.

Manchmal gibt es sogar in einer Firmenkrise etwas zu lachen. In diesem Fall leider nicht für die betroffenen Marken Roco und Fleischmann, sondern für potenzielle Käufer des zweitgrößten europäischen Modelleisenbahnherstellers.

Grund: Die Unternehmensberatung KPMG ist auf der Brautschau nicht gerade diskret. Statt ausgewählte Top-Manager vertraulich zu kontaktieren, trudelt das Prospekt bei manchem Adressaten per Email an die im Impressum verzeichnete Konzernadresse (info@) ein und wandert von dort durch den gesamten Betrieb bis zum Chef.

Noch bedenklicher: Auch wenn das Angebot inzwischen fast jedem im Markt bekannt ist, hat sich bisher offenbar kein dampfkesselheißer Interessent oder gar Käufer gefunden. Die Marken Roco und Fleischmann gehören nach Insolvenzen und mehreren Eignerwechseln der österreichischen Modelleisenbahn Holding. Hinter dem Konstrukt steht Mehrheitseigner Roland Edenhofer (51), ein Berater und Interimsmanager aus München, der lange für KPMG gearbeitet hat. Die übrigen 5 Prozent hält ein Manager des Modellbauers.

Das Zahlenwerk stimmt nicht optimistisch. 2015 sank der Umsatz auf 49,5 Millionen Euro, der Verlust explodierte auf knapp 15 Millionen Euro. 2018 will Edenhofer wieder schwarze Zahlen vorlegen - offenbar aber, so vermuten Insider, verliert der wichtigste Gläubiger, der Raiffeisenverband Salzburg, das Vertrauen.

20





Mit dem neueröffneten Produktionsstandort in Vietnam leistet sich die Firma fünf Fabriken. Viel Komplexität in einem Geschäft, das sich seit Jahren auf Talfahrt befindet. Marktführer Märklin verzeichnet 2015/16 einen Umsatzrückgang auf 94,2 Millionen Euro, das Ergebnis ist auf 3,3 Millionen Euro geschrumpft. Ein Zusammenschluss der Rivalen ist kartellrechtlich nicht möglich. Die Suche dürfte also weitergehen. Schauen Sie doch einfach mal in Ihr Postfach.

Nachrichtenticker