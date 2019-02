Roche will in offenbar viel Geld für eine Biotechfirma in den USA ausgeben

Spark Therapeutics erwirtschaftete im vergangenen Jahr 64,7 Millionen Dollar Umsatz und einen noch höheren Verlust. Jetzt klopft der Schweizer Pharmariese Roche an und ist offenbar bereit, fünf Milliarden Dollar für das Biotech-Unternehmen in den USA zu bezahlen. Eine gewagte Wette in einem milliardenschweren Markt.

Roche will offenbar sein Geschäft mit Medikamenten gegen die Bluterkrankheit mit einer Milliardenübernahme in den USA stärken. Der Schweizer Pharmakonzern steht kurz vor dem Kauf des US-Biotechunternehmens Spark Therapeutics für fast 5 Milliarden US-Dollar (4,4 Milliarden Euro), wie das "Wall Street Journal" (€) am Wochenende unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen schrieb. Der Deal könnte bereits am Montag bekanntgegeben werden.

Bekommt Roche den Zuschlag, dürften die Aktionäre von Spark Therapeutics vor Freude wohl in die Hände klatschen: Die Marktkapitalisierung des seit 2015 an der Technologiebörse Nasdaq notierten Unternehmens betrug am Freitag zum Handelsschluss 1,95 Milliarden US-Dollar. Bei einem Kaufpreis von 5 Milliarden Dollar zahlte Roche also etwa das Zweieinhalbfache des Börsenwerts von Spark.

Zwei Kennziffern des jungen Unternehmens nehmen sich dazu vergleichsweise bescheiden aus: Spark erzielte laut "Wall Street Journal" im vergangenen Jahr einen Umsatz von lediglich 64,7 Millionen US-Dollar und einen Nettoverlust von 78,8 Millionen US-Dollar.

Therapien, wie Spark sie entwickelt, die ein defektes Gen durch ein gesundes ersetzen, gelten als noch vergleichsweise junge Behandlungsmethode. Spark wurde 2013 aus der Gentherapie-Forschung am Kinderkrankenhaus von Philadelphia ausgegründet und gilt als Pionier in der Gentherapie für genetisch bedingte Erkrankungen.

Das Unternehmen arbeitet anderen Berichten zufolge nicht nur an neuen Medikamenten gegen Hämophilie (Bluterkrankheit), sondern auch an Therapien für eine genetische Erkrankung des Gehirns (Huntington) und für eine schwere Erkrankung des Nervensystems ("Batten"-Krankheit) . Experten versprechen sich von erfolgreichen Medikamenten und Therapien gegen diese Krankheiten einen milliardenschweren Markt.

Spark kann dabei durchaus einen Erfolg vorweisen. Im Dezember 2017 hatte die zuständige US-Behörde FDA (Food and Drug Administration) die Zulassung für die Gentherapie "Luxturna" zur Behandlung einer seltenen, erblich bedingten Augenkrankheit, die zur Erblindung führen kann, erteilt. Die Kosten dieser Therapie bezifferte Spark auf 850.000 Dollar. "Luxturna" galt damit laut "Deutsche Apotheker Zeitung" im vergangenen Jahr als das teuerste Arzneimittel auf dem US-amerikanischen Markt.

Ein Käufer von Spark holte sich damit also nicht nur die Chance auf Hoffnung weckende Therapien ins Portfolio, sondern auch durchaus auch ein Problem ins Haus: nämlich das der Erstattung. Nur die wenigsten Krankenkassen dürften im Fall von "Luxturna" derzeit bereit sein, so hohe Kosten zu erstatten. Allerdings hatte Spark angekündigt, Rabatte anbieten zu wollen, wenn die therapeutischen Ziele nicht innerhalb von 30 bis 90 Tagen beziehungsweise nach 30 Monaten erreicht würden.

