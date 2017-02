Umbau im Luxusgüterkonzern - Chabi Nouri führt Piaget Vier neue Spitzenmanager bei Richemont

Umbau bei Richemont: Vier CEOs aus dem Luxusgüterkonzern verlassen bis April ihre Posten. Betroffen sind die drei Uhrenmanufakturen Jaeger-LeCoultre, wo Daniel Riedo schon Ende Februar das Haus verlässt. Bei Vacheron Constantin geht der langjährige CEO Juan-Carlos Torres, und bei Piaget wird Philippe Leopold-Metzger ab 1. April in Pension gehen. Vierte Marke mit bald neuer Führung ist die Lifestyle-Marke Alfred Dunhill, die unter der Führung von Fabrizio Cardinali schon länger unter defizitärem Umsatz leidet. Der neue Chef ist auch schon gefunden - Andrew Maag, ein Manager von Burberry, übernimmt ab sofort die Position.

"Ich bin seit 40 Jahren bei der Manufaktur", sagt der scheidende Vacheron Constantin Chef Juan-Carlos Torres. "Die weltweiten Umsätze sind wie überall in der Uhrenbranche zwar gesunken, dennoch hat Vacheron Constantin 2016 keinen Verlust geschrieben". Sein Nachfolger wird der 41-jährige Louis Ferla. Vergangenen Sommer kam er von Cartier als neuer 'Sales & Marketing Managing Director' zu der Genfer Manufaktur.

Bei Piaget wird Chabi Nouri, seit 2014 als Marketing- und Kommunikations-Direktorin, als erste Frau CEO einer Uhren- und Schmuckmarke bei Richemont. Im November, als Konzernpräsident Johann Rupert die Halbjahreszahlen mit dramatischem Gewinneinbruch von rund 50 Prozent bekannt gab, polterte es mehrfach hinter den Kulissen. Laut Bloomberg soll er gegenüber Investoren gesagt haben: "I want to see less grey men, less grey Frenchmen, as a subcategory. We have too few women. We don't have enough diversity."

Und offenbar auch insgesamt zu viel Führungspersonal: Rupert hatte im November entschieden, dass sogar elf Personen das Top-Management verlassen mussten. Dazu zählen der bisherige Vorstandschef Richard Lepeu und die Verwaltungsratsmitglieder Bernard Fornas, Norbert Platt und Jürgen Schrempp. Ruperts Maßnahmen greifen aber auch bis in die unterste Führungsebene. Plötzlich werden Sekretärinnen schon mal in den After-Sales-Service versetzt und zahlreichen Uhrmacher wird gekündigt.

