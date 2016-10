mm-Ranking - der Vermögensstatus von Würth, Schaeffler, Reimann, Quandt und Co Das sind die reichsten Deutschen

Erholung im Portfolio von Stefan Quandt und Susanne Klatten, ein gewaltiger Vermögenszuwachs bei Familie Reimann: Das Ranking von manager magazin zeigt, wie sich die Vermögen der reichsten Deutschen entwickelt haben. Hier die Top Ten.

Zur Großbildansicht Platz 10: Familie Reinhold Würth - Würth-Gruppe, Künzelsau (Befestigungstechnik, Werkzeughandel), 9 Mrd. Euro (+ 0,2 Mrd.)

10





Den Begriff "Schraubenkönig", möge er auch noch so zutreffend sein, mag Reinhold Würth gar nicht. Dabei hat er doch in fünf Jahrzehnten aus dem beschaulichen Künzelsau ein Handelsimperium rund um die kleinen (und natürlich auch großen) Festmacher zusammengenietet, das seinesgleichen sucht. Mehr als 10 Milliarden Euro Umsatz wurden zuletzt registriert. Um seinem Reich auch für die überschaubare Zukunft den Platz ganz oben in der Schraubenweltrangliste zu sichern, stellt sich dem Patriarchen auf seine nicht mehr ganz jungen Tage allerdings die Herausforderung der Digitalisierung.

Die 500 reichsten Deutschen manager magazin Spezial - Das Reichstenheft

Oktober 2016





Digitale Ausgabe

manager magazin testen + Geschenk

Abo Oktober 2016

Denn in einer Zeit, in der alles, wirklich alles, (auch) online verkauft wird, bleibt die Würth-Gruppe bei ihrem Leisten und setzt vor allem auf des Schrauben-Kaisers Vertreterheer. Das hat den großen Vorteil, dass er es, wenn er denn Anflüge von Sesselkleberei unter seinen Truppen wittert, in regelmäßigen Abständen mit kernigen Ansprachen wieder raus zum Kunden treiben kann. Aber Schrauben sind, alles in allem, auch nur Dutzendware.

Deshalb preschen der US-Konkurrent Grainger und diverse andere WWW-Unternehmungen ins Onlinegeschäft mit der Gewinde-Ware. Und auch Handelsgigant Amazon, mutmaßen Netzkundige, zieht für seinen Schraubenauftritt gerade die letzten Muttern fest. Im Internet hat schon mancher Platzhirsch seinen Meister gefunden. Würth muss sich also sputen, wenn er verhindern will, dass sein liebevoll angeschraubtes Ruhmesportrait in nicht allzu ferner Zukunft von der Wand fällt.

Alle Artikel und Hintergründe zu Deutschland

Mehr manager magazin Zur Startseite