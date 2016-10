Quiz zu "Investment-Gurus" Wie gut kennen Sie Buffett, Soros und Co.?

Zur Großbildansicht DPA, AP, REUTERS, DPA, F. Templeton, imago "Investment-Guru" Buffett, Soros, Gross, Faber, Mobius, Kostolany (im Uhrzeigersinn): Wie gut kennen Sie sich aus?

Für Eilige: Hier geht es direkt zum Quiz.

Warren Buffetts Beteiligungen, George Soros' weltpolitische Einschätzungen oder die Warnungen von Bill Gross vor dem Hype an den Anleihemärkten - sogenannte "Investment-Gurus" sprechen über die Medien beinahe täglich zu uns. Sie helfen uns durch das Dickicht der Finanzmärkte und haben mitunter gute Tipps parat, wenn es darum geht, den persönlichen Anlageerfolg zu optimieren.

Höchste Zeit also, einmal genauer hinzuschauen: Wissen Sie eigentlich, von wem Sie sich da laufend beraten und leiten lassen? Wie gut kennen Sie die Stars der Geldanlage wie Buffett, Soros und Co. wirklich? In unserem Quiz können Sie es überprüfen - hier geht's los.

Newsletter von Christoph Rottwilm Alle Newsletter ansehen

Christoph Rottwilm auf Twitter @Christoph Rottwilm

Alle Artikel und Hintergründe zu Quiz & Checks

Mehr manager magazin Zur Startseite