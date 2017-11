Konzerne sagen Investitionen zu Qiagen und Merck stützen Theresa May mit Milliarden

Großbritannien will die Europäische Union 2019 verlassen - unter welchen Bedingungen ist noch völlig unklar. Denn die seit fünf Monaten währenden Austrittsverhandlungen haben kaum Fortschritt gebracht. Es könnte ein "harter Brexit" werden, mit kaum zu kalkulierenden Folgen für die dort tätigen Unternehmen. Internationale Banken planen schon länger den Abzug von Geschäft und Personal von der Insel.

Zugleich sind die jüngsten Prognosen für die britische Wirtschaft alles andere als verheißungsvoll. Bis zu 5 Prozent weniger Wachstum erwarten Experten bis zum Jahr 2020. Die Erwartungen für Firmeninvestitionen sind für den gleichen Zeitraum sogar um 30 Prozentpunkte eingebrochen, berichtet das Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Auch für die Konsumausgaben ergibt sich ein düsteres Bild - ihr erwarteter Anstieg verlangsamte sich ebenfalls um 5 Prozentpunkte. "Das ist zweifellos auch der Verunsicherung durch den Brexit zuzuschreiben", heißt es in dem IW-Bericht.

Doch allen Unkenrufen zum Trotz sehen manche Unternehmen auch nach dem Brexit eine vielversprechende Zukunft für ihre Geschäfte auf der Insel. So will etwa das deutsche Biotechnologieunternehmen Qiagen seinen Diagnostik-Standort in Manchester weiter ausbauen, berichtet die "Financial Times" (kostenpflichtig). Mehrere Hundert Millionen Pfund wollten die Deutschen dort investieren und so bis zu 800 neue Stellen schaffen, heißt es in dem Bericht.

Qiagen habe eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet, bestätigte das Unternehmen am Montag den Bericht. Anfang 2018 sollten die Pläne dann besiegelt werden. Genauer werde das im Tec-Dax notierte Unternehmen in der kommenden Woche über das Vorhaben informieren, heißt es weiter.

Laut "Financial Times" wolle auch der US-Pharmakonzern Merck in Großbritannien investieren - dem Bericht zufolge eine Milliarde Pfund (rund 1,12 Milliarden Euro) in ein Forschungszentrum in London. Merck wolle bis zu 950 neue Arbeitsplätze schaffen.

Weitere Pharmaunternehmen wollen dem Beispiel folgen

Dem Bericht zufolge würden in den kommenden Wochen weitere Pharmakonzerne Investitionen auf der Insel ankündigen. Die Branche zählte laut Regierungsangaben zuletzt zu den am schnellsten wachenden britischen Industriezweigen. Sie beschäftige 233.000 Menschen und stehe für mehr als 64 Milliarden britische Pfund Umsatz.

Die Investitionszusagen der beiden Unternehmen sind offenbar ein Teil der Wirtschaftskampagne der angeschlagenen Premierministerin Theresa May. Sie will damit zeigen, dass sich die britische Wirtschaft auch nach dem Brexit lebhaft entwickeln kann. Dazu soll unter anderem die Forschung von Pharma- und Biotechnologieunternehmen, in der Großbritannien ohnehin bereits stark ist, weiter ausgebaut werden. Qiagen selbst ist schon seit vielen Jahren in Manchester engagiert und hatte den Standort zuletzt 2015 erweitert.

