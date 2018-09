Der US-amerikanische Sackler-Clan hat seinen Namen unvergesslich gemacht. Zum einen über Millionenspenden für Museen, Krankenhäuser und Universitäten. Beispielsweise an das Metropolitan Museum in New York oder das Louvre in Paris, die ganze Flügel nach der Milliardärsfamilie benannten.

Zum anderen mit der Droge Oxycontin. Hergestellt vom Clan-eigenen Hersteller Purdue Pharma, in dem viele Experten einen der Hauptverursacher der in den USA grassierenden Opioidkrise sehen.

Das bereits 1892 gegründete Unternehmen hatte unter der Führung von Mitgliedern des Sackler Clans das Schmerzmittel Oxycontin entwickelt und dann ab 1995 mit fragwürdigen Mitteln in den Markt gedrückt. Und dabei in Kauf genommen, dass viele Nutzer abhängig wurden.

Dabei hatte das Unternehmen nicht nur die Sucht-Gefahr, die von dem Opioid ausging, bewusst heruntergespielt. Es soll auch gezielt mit einem Fokus auf unerfahrene Ärzte daran gearbeitet haben, deren Bereitschaft zu erhöhen, die angebliche "Wunderdroge" auch für vergleichsweise harmlose Beschwerden wie Rückenschmerzen zu verschreiben. Und sich die Kooperationsbereitschaft der Ärzte unter anderem mit gut dotierten Vorträgen und Reisen erkauft haben.

Bald aufgetretene Hinweise, dass Oxycontin extrem abhängig machte, ignorierte das Unternehmen bewusst. Ebenso, dass viele Nutzer es zerbröselten und durch die Nase zogen, um einen Mechanismus zu umgehen, der eigentlich eine zeitversetzte Abgabe des Wirkstoffes in den Organismus bewirken sollte. Spülte der Blockbuster doch Milliarden in die Kassen des Unternehmens

2007 zahlte Purdue wegen der Täuschung der Allgemeinheit bereits eine Strafe von 600 Millionen Dollar. Mitglieder der Familie wurden - anders als Vertreter des Managements - dabei allerdings nicht zur Verantwortung gezogen. Zudem spendete das Unternehmen später 3,4 Millionen Dollar für die Entwicklung eines Nasensprays, mit dem Drogenabhängige, die sich eine Überdosis verpasst haben, womöglich noch gerettet werden können.