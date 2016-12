Christian Wegner geht ProSiebenSat.1 holt Sabine Eckhardt in den Vorstand

Zur Großbildansicht Martin Kroll/Prosiebensat.1 Sabine Eckhardt steigt ab dem 1. Januar in den Vorstand von ProSiebenSat.1 auf

"Endlich", möchte man ausrufen. Sabine Eckhardt, seit vielen Jahren die Vermarktungsqueen in der Medienallee in Unterföhring, kommt ab 1. Januar in den Vorstand des ProSieben.Sat1-Medienkonzerns, um dort das Amt des Chief Commercial Officers einzunehmen. Ein Mega-Ressort.

Die 44-Jährige wird künftig die gesamten digitalen Ströme des Konzerns lenken, der sich in den letzten Jahren, seit dem Antritt von CEO Thomas Ebeling in 2009, von der wackeligen Pennystock-Bude zum Dax-Mitglied entwickelt hat. Der Beitrag von Sabine Eckhardt war dabei wesentlich.

TV-Werbung, digitaler Handel, Daten-Handling, zukünftig alles ihr Beritt. Sie wird also diejenige sein, die die gesamte Werbevermarktung mit den digitalen Plattformen vernetzen muss. Eine Herkulesaufgabe. Nicht genug. Christian Wegner, dessen Vertrag eigentlich noch bis 2018 läuft, verlässt das Unternehmen mit sofortiger Wirkung.

Eckhardt wird auch als Nachfolgerin von Ebeling gehandelt

Den Lesern von manager magazin bekannt als "Der Gott des Gemetzels" wird sein Ressort, Digital und Adjacent, künftig unter den beiden Vorständen Christof Wahl und Sabine Eckhardt aufgeteilt. Wobei Wahl bereits vor einem Jahr den Bereich Digital Entertainment übernahm. Eckhardt hingegen wird nun auch noch zusätzlich die Ventures verantworten.

Die Zeichen, die CEO Ebeling hier setzt, sind eindeutig. Die Parole zum neuen Jahr heißt: Aufbruch! Mit Eckhardt positioniert er eine starke Managerin, die, soviel darf man heute schon vermuten, durchaus auch ins Rennen um seine Nachfolge antreten wird.

Zur Mitte des neuen Jahres kommt auch noch der neue Finanzchef Jan Kemper und mit dem Weggang von Christian Wegner, der in seinem Bereich einfach kein organisches Wachstum zustande brachte, sind nun auch alte Ranküne Schnee von gestern. So zumindest die Hoffnung.

"Hinterfragen ist mein Lieblingsthema, das hat mich nach vorn gebracht", sagte Eckhardt vor einiger Zeit dem manager magazin. "Man merkt dann schnell, dass die anderen am Tisch auch nur mit Wasser kochen." Und sie gibt zu, untypisch Frau, "Freude an Machtthemen" zu haben. Also ahoi Kapitana.

Business Models - Was die neuen Powerfrauen anders machen

Nachrichtenticker