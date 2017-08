Oaktree kauft Vitanas US-Finanzinvestor angelt sich deutschen Pflegeheimbetreiber

Zur Großbildansicht DPA Bewohner im Pflegeheim: Schon wieder geht eine deutsche Pflegeheimkette an internationale Finanzinvestoren

Eine weitere große deutsche Alten- und Pflegeheimkette geht an internationale Finanzinvestoren. Die Unternehmerfamilie Burkart verkauft ihre Vitanas Holding an die US-Beteiligungsgesellschaft Oaktree, wie die Beteiligten am Montag mitteilten.

Oaktree übernimmt zugleich die Pflegen & Wohnen Hamburg, an der Burkart und der Unternehmer Andreas Franke jeweils 50 Prozent hielten. Beide zusammen kommen auf mehr als 8300 Plätze und rund 6200 Mitarbeiter. Der Verkaufspreis lag zwei Insidern zufolge bei mehr als 500 Millionen Euro, offiziell wurde Stillschweigen darüber vereinbart.

Oaktree, die bisher in Deutschland vor allem als Immobilieninvestor aufgetreten ist, setzt bei Vitanas auf die Expansion und die Modernisierung der bestehenden Heime. Der größere Rivale Alloheim gehört dem Finanzinvestor Carlyle, der allerdings bereits einen neuen Eigentümer dafür sucht. Die Ketten Curanum und Casa Reha gehören der börsennotierten französischen Korian.

