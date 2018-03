Patente zwischen Nordsee und Alpen Die Deutschlandkarte der Innovation

"Daniel Düsentrieb wohnt in Süddeutschland", hat Statista über die grafische Auswertung der Patentanmeldungen je Bundesland geschrieben. Zunächst klingt das nach dem stereotypen schwäbischen Bastler, der in der heimischen Garage an höchst anspruchsvollen Nischentechnologien werkelt.

Das Bild lässt allerdings auch eine andere Deutung zu: Schließlich arbeitet Düsentrieb in den Disney-Comics und -TV-Serien für den Weltkonzern seines Mäzens Dagobert Duck - und Süddeutschland kann mit einer ganzen Reihe an Weltkonzernen aufwarten. Erst Anfang März hatte das Europäische Patentamt etwa Siemens Börsen-Chart zeigen mit 2220 Einreichungen als zweitgrößten Patentanmelder Europas ausgezeichnet. Auch Bosch schaffte es dort unter die Top Ten.