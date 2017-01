Erstaunliche Flug-Bilanz des Firmenjets Wie glaubwürdig ist Allianz-Chef Bäte?

Allianz-Chef Oliver Bäte gerät knapp zwei Jahre nach seinem Amtsantritt unter Rechtfertigungsdruck. Nach Recherchen der "Welt am Sonntag" hat der vom Allianz-Vorstand genutzte Firmenjet der Marke Dassault Falcon 2000 in den vergangenen Monaten auffällig viele Zwischenstopps in Köln eingelegt. Dort wohnt die Familie des Allianz-Chefs. Die Zentrale des größten europäischen Versicherungskonzerns und damit Bätes Arbeitsplatz liegen in München. So berichtet die Zeitung etwa über Flüge der Dassault Falcon 2000 im Dezember und Januar von Süden kommend am Konzernsitz München vorbei nach Köln, um dann zurück nach München zu fliegen.

Die Informationen rütteln am von Bäte seit seinem Amtsantritt im Mai 2015 sorgsam aufgebauten Image des besorgten Klimaretters. Die Dassault Falcon stößt pro Passagier im Vergleich zu einem normalen Linienflug ein Vielfaches an Kohlendioxid aus. Bäte positioniert sich regelmäßig öffentlich als engagierter Umweltschützer. In einer Pressemitteilung zu seinem Engagement heißt es beispielsweise: "Er ist ein entschiedener Kämpfer gegen den Klimawandel." Im November 2015 etwa, sechs Monate nach Amtsantritt des 51-Jährigen, teilte der Großinvestor mit, "nicht mehr in Bergbau- und Energieunternehmen zu investieren, die mehr als 30 Prozent ihres Umsatzes beziehungsweise ihrer Energieerzeugung aus Kohle generieren".

Der Einsatz von Firmenjets kann für Vorstände globaler Unternehmen wie der Allianz sinnvoll sein, um in kurzer Zeit wichtige Termine an verschiedenen Orten wahrzunehmen, die mit Linienflügen oder anderen Verkehrsmitteln sonst nicht erreichbar wären. Ob die Flüge des Allianz-Jets in jedem Fall diesen Zweck verfolgten, bleibt aber unklar. Ein von der Allianz beauftragter Anwalt schrieb der "Welt am Sonntag": "Das Flugzeug darf nur geschäftlich genutzt werden und wird auch nur geschäftlich genutzt." Dies beinhalte auch, dass Dienstreisen "freitags am Wohnsitz des Passagiers enden oder montags dort beginnen". Details zu den Gründen für die häufigen Stopps des Jets in Köln verweigerte der von der Allianz beauftragte Anwalt. Der Münchener Konzern selbst bat laut Anwalt darum, "von weiteren Anfragen (...) abzusehen".

Bäte hat dem traditionsreichen Konzern seit seinem Amtsantritt nicht nur einen Imagewandel verordnet, sondern auch ein breites Programm zur Digitalisierung des Versicherungsunternehmens angestoßen. Weil einigen Spitzenmanagern der Allianz der Vorstoß zu forsch ist, suchen sie nach Informationen von manager-magazin.de intern nach Möglichkeiten, Widerstand zu organisieren.

