Die jüngst vergangenen Wochen hat Siemens-Chef Joe Kaeser in schlechter Erinnerung. Tagelang spekulierten die Öffentlichkeit darüber, ob der Dax-CEO nach dem mutmaßlichen Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi nun an der Investorenkonferenz in Riad teilnehmen werde oder nicht. Während viele Wirtschaftsführer ihr Kommen absagten - mal ohne, mal mit Begründung - und statt dessen die zweite Reihe schickten, legte Kaeser öffentlich dar, was für ihn für und was gegen einen Besuch der Konferenz sprach - für einen Dax-Chef ein extrem ungewöhnlicher Vorgang. Und sagte schließlich - mit einer umfangreichen Stellungnahme - ab.

Schon in der Vergangenheit hatte der Siemens-Chef sich prononciert gezeigt, wenn es darum ging, politisch gegen die AfD Stellung zu beziehen. So kritisierte er im Mai auf der Microblogging-Plattform Twitter deren Fraktionsvorsitzende Alice Weidel für eine Äußerung, in der sie "Kopftuchmädchen" als eine Art Sozialschmarotzer beschimpft hatte. Kaeser twitterte daraufhin: Lieber "Kopftuch-Mädel" als "Bund Deutscher Mädel" und warf Weidel vor, mit ihrem Nationalismus dem Ansehen des Landes zu schaden.

Für seinen Post wurde Kaeser nach eigenen Angaben hart angegangen. Von seinen Dax-Kollegen sprang ihm niemand bei. Grund dafür waren offensichtlich Ängste vieler Wirtschaftslenker, von den Kunden, denen ihre Äußerung nicht passt, für diese beispielsweise durch einen Boykott bestraft zu werden.

So habe der Chef eines Autokonzerns etwa mit Blick auf die Wahlergebnisse der AfD zu bedenken gegeben, dass dann "womöglich 19 Prozent meine Autos nicht mehr kaufen". Auch aus der Sportschuhbranche sei eine Absage gekommen, erläuterte Kaeser ohne Nennung der betroffenen Firmen wenig später.

Ähnlich ist die Situation in Österreich. Als dort 2016 der FPÖ-Politiker Norbert Hofer kurz vor der Wahl zum Bundespräsidenten stand, meldete sich kein Groß-Unternehmen zu Wort. Unternehmen, so die hierzulande weit verbreitete Annahme, haben sich nicht in Politik einzumischen.