Für 222 Millionen Euro Ablöse wechselt Neymar von Barcelona nach Paris. In Deutschland übernimmt mit Martin Kind bei Hannover 96 erneut ein Investor einen Fußballverein. Sinnvolle Professionalisierung oder Wahnsinn ohne Substanz? Warum die Bundesliga noch viel lernen muss - aber keinen Neymar braucht.

Am 8. März 2017 spielte Neymar ganz groß auf. Es war der Abend des legendären 6:1 des FC Barcelona über Paris Saint-Germain im Achtelfinalrückspiel der Champions League. Neymar war der Spieler des Abends, in den Schlussminuten des Spiels steuerte er zwei entscheidende Tore bei. Letztlich war es aber wieder Lionel Messi, der den Ruhm erntete. Daher ist es nur folgerichtig, dass der brasilianische Ausnahmespieler Neymar nun zu PSG wechselt - für 222 Millionen Euro.

Eine unfassbare, ja unerklärliche Summe. Warum investiert ein Klub einen derart hohen Betrag?Ist dies ein Machtbeweis der katarischen Herrscherfamilie? Keineswegs. Hinter dem Transfer steckt Kalkül. Zwar kann es Konflikte mit den Regularien des Financial Fair Play geben, aber der Imagegewinn für PSG und die gesamte französische Liga ist es wert. Die französische Ligue 1 ist wieder im Gespräch. Sie kann vermeintlich aufschließen zur schwächelnden deutschen Bundesliga und der aufstrebenden italienischen Serie A. In Brasilien werden die TV-Anteile der französischen Liga steigen.

Die Bundesliga ist stark - aber zu wenig professionell

Und worüber redet man in der Bundesliga? Über die in der Vorbereitung schwächelnden Bayern und über den Hörgeräteunternehmer Martin Kind, der seine vor 20 Jahren ausgehandelte Ausnahmegenehmigung von der 50+1-Regel nunmehr ziehen und die Hannover 96 GmbH & Co. KGaA zu einem reinen Wirtschaftsunternehmen unter seiner alleinigen Führung weiterentwickeln will.

Ist dies nun der Untergang des Abendlandes? Öffnet sich Hannover 96 für ausländische Investoren? Wird Hannover 96 das deutsche PSG oder geht es den Weg von 1860 München, das mangels Kapital gerade in die vierte Liga zwangsabsteigen musste?

Weder noch. Die Bundesliga erlebt gerade einen lange überfälligen Professionalisierungsschub. So umstritten Kinds Handeln bei den eigenen Fans sein mag: Er hat Hannover 96 zu einem soliden Fußballklub entwickelt, indem er dem Verein mit seinem unternehmerischen Know-how professionelle Strukturen verordnet und damit zeitweise sogar für internationale Wettbewerbsfähigkeit gesorgt hat.

Die Erkenntnis, dass nur eine Professionalisierung die Überlebenschance im Profifußball erhöht, war weitsichtig und zahlt sich heute aus.

Kind wird seine Anteile sicher nicht an ausländische Investoren veräußern; was seine Nachfolger tun werden, steht in den Sternen. Vielleicht holen sie den nächsten Neymar für 500 Millionen Euro und werden Vizemeister. Die anhaltende Diskussion über die angebliche Machtübernahme des Kapitals sollte allerdings Anlass sein, einmal darüber nachzudenken, was deutschen Profifußball eigentlich so anders macht. Gibt es einen Grund, Angst zu haben vor den vermeintlich potenteren Ligen in Spanien, England und, und, und? Keineswegs.

Tradition und Professionalität sind kein Gegensatz

Nicht die finanzkräftigen Einzelinvestoren machen den langfristigen Erfolg der deutschen Bundesliga aus, sondern es ist das Geschäftsmodell Profifußball, welches es nachhaltig zu entwickeln gilt. Dabei schließt diese Denkweise Tradition ausdrücklich nicht aus. Auch das Fallen der 50+1-Regel wird daran nichts ändern. Martin Kind hat dies bereits vor mehr als 20 Jahren erkannt. Im Umfeld des Fußballs gilt es, sich mit gesundem kaufmännischem Weitblick und sportlichem Sachverstand zu behaupten.

Eine der entscheidenden Fragen für die Bundesliga ist in diesem Zusammenhang stets: Was macht die Bayern als vermeintlich professionellsten Klub so erfolgreich? Wie ist dieser Bayern-Code zu knacken? Schaut man sich jedoch die aktuelle Besetzung des Sportdirektorenpostens beim FC Bayern an, fragt man sich unwillkürlich, ob dies wirklich die professionellste Lösung ist oder nur ein Schachzug im Spiel um den klubinternen Machterhalt. Obwohl alle Beteiligten die Besetzung des Jobs mit dem ehemaligen Bayernprofi Hasan Salihamidži krampfhaft verteidigen, sieht Professionalität irgendwie anders aus. Oder?

Will die deutsche Bundesliga in den kommenden Jahren nicht wieder im europäischen Ranking durchgereicht werden und sich nicht nur auf die Bayern verlassen, die spätestens im Halbfinale der Champions League wieder rausfliegen, muss sich im deutschen Profifußball noch einiges tun. Die Liga muss weiterhin ihre Systemvorteile ausspielen und gleichzeitig die Professionalisierung der Vereine in den Profiligen vorantreiben. Nur so wird die Bundesliga langfristig ausländischen Ligen, in denen finanzstarke Einzelinvestoren unterwegs sind, überlegen sein.

Nur zwei konkurrenzfähige Teams sind zu wenig

In einer Studie hat die HHL Leipzig Graduate School of Management die entscheidende Erfolgsfaktoren eines professionellen Fußballklubs untersucht. Dabei kam heraus, dass neben dem sportlichen Erfolg und der finanziellen Leistungsfähigkeit auch die Zufriedenheit der Fans und der Bereich Führung und Governance wesentlich für den Erfolg eines Vereins sind. Ein erfolgreiches Management dieser vier Bereiche führt zu einer hohen Professionalisierung. Bezogen auf die Klubs der Ersten Bundesliga gibt es hier indes diverse Defizite, die die Systemvorteile der Bundesliga mehr in als in Frage stellen.

So besitzen nur zwei Teams wirklich internationale Klasse, der FC Bayern und Borussia Dortmund. Dies ist definitiv zu wenig für einen vitalen Wettbewerb. Auch das neue Konstrukt RB Leipzig als vermeintliches Beispiel eines postmodernen Fußballklubs kann nicht wirklich überzeugen. Sicher ist aber, dass sich die Bundesliga international nicht verstecken muss. Sie ist die solideste Liga der Welt und braucht keine Neymars. Die Namen Lewandowski und Reus - zusammen mit professionellem Management - reichen schon.

Henning Zülch ist Professor für Accounting and Auditing an der HHL Leipzig Graduate School of Management und schreibt als Meinungsmacher für manager-magazin.de. Wie bei den anderen Meinungsmachern auch, gibt seine Meinung nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

