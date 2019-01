Der US-Bergbaukonzern Newmont Mining Börsen-Chart zeigen will mit einer Milliardenübernahme zum führenden Goldschürfer der Welt aufsteigen. Dazu will die aktuelle Nummer zwei der Branche den kanadischen Konkurrenten Goldcorp Börsen-Chart zeigen übernehmen. Wie das Unternehmen aus Denver im US-Bundesstaat Colorado am Montag mitteilte, soll der Kauf als Aktiengeschäft plus Barkomponente über die Bühne gehen.

Die Führungen beider Unternehmen haben sich bereits geeinigt. Newmont bietet demnach im Tausch für eine Goldcorp-Aktie jeweils 0,328 Anteile am eigenen Unternehmen plus 0,02 Dollar. Dies entspreche einem Aufschlag von 17 Prozent im Vergleich zum gewichteten 20-tägigen Durchschnittspreis, hieß es. Inklusive Schulden werde Goldcorp damit mit 12,5 Milliarden Dollar bewertet.

Darum kann 2019 ein starkes Jahr für Goldfans werden

Ein Abschluss der Transaktion, der unter anderem noch von einigen Wettbewerbsbehörden sowie den Aktionären beider Unternehmen genehmigt werden muss, wird für das zweite Quartal erwartet.

Barrick Gold hatte gerade erst Randgold geschluckt

Erst zum Jahresende hatte Branchenprimus Barrick Gold den Wettbewerber Randgold übernommen und damit seine führende Stellung untermauert. Doch schon seinerzeit war Insidern offenbar klar, dass dies nicht die letzte Großfusion in der Branche sein würde. So hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg Pierre Lassonde, Chairman von Franco-Nevada und Ex-CEO von Nemont Mining, mit den Worten zitiert: "Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir noch mehr Übernahmen und Mergers sehen." Die Reserven zahlreicher Goldminen-Unternehmen seien rückläufig und Übernahmen daher ein adäquates Mittel, um diese wieder aufzufüllen. So hatte Konzernchef Mark Bristow von Barrick Gold unlängst erklärt, Minen in Kanada zukaufen zu wollen.

Hinzu kommt: Der Goldpreis konnte zwar seit September vergangenen Jahres von der großen Nervosität der Aktienmärkte profitieren. Doch von einstigen Höchstständen im Jahr 2011, als die Feinunze Gold bei etwa 1800 Dollar notierte, ist das Edelmetall noch weit entfernt. Das hatte auch die Minenunternehmen unter Druck gesetzt. So mussten sie teils ihre Produktion zurückfahren und Stellen abbauen.

rei mit dpa-afx