In seinem Hauptberuf hat Michael Ashley eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte geschrieben. Mit 18 gründete der Brite den Sportartikel-Händler Sports Direct, der heute über 400 Filialen in Großbritannien und Kontinentaleuropa betreibt; zum Imperium des 54-Jährigen gehören außerdem Handelsketten wie House of Fraser sowie ein Anteil am Kaufhausriesen Debenhams. "Forbes" schätzt Ashleys Vermögen aktuell auf knapp 3 Milliarden Dollar (knapp 2,6 Milliarden Euro).

Mit einem Nebengeschäft hat Ashley allerdings schon länger wenig Freude. 2007, kurz nach dem milliardenschweren Sports-Direct-Börsengang, kaufte er für 134 Millionen Pfund den Fußball-Traditionsverein Newcastle United. Einem ehemaligen Trainer habe er freimütig erzählt, keine Ahnung zu haben, warum er einen Fußballverein gekauft habe, schreibt der "Telegraph" einige Jahre später. Das Problem: Darauf könne sich auch sonst niemand einen Reim machen.

Anfänglich hatten die Fans Ashleys Einstieg noch begrüßt. Im Trikot zeigte sich der Milliardär auf den Rängen und mit einem Pint Bier in der Hand in Fankneipen. Doch schon 2008, nur ein Jahr nach der Übernahme, wurden erstmals Versuche öffentlich, den Verein wieder zu veräußern. Das Vorhaben misslang seitdem mehrfach.

Zuletzt hatte Ashley seit Mitte 2017 versucht, den Club für etwa 400 Millionen Pfund abzustoßen; laut eigenen Aussagen war er mit diesem Vorhaben zuletzt weiter als je zuvor. Wie "Bloomberg" aber schreibt, seien die Gespräche mit noch Anfang Dezember mindestens drei interessierten Parteien nun abgebrochen worden.

City zeigt, wie es gehen kann

Die Milliardäre der Premier League "Vichai Srivaddhanaprabha wurde von der Anhängerschaft geliebt wie kein zweiter Eigentümer auf der Insel", schreibt der Fußball-Journalist Raphael Honigstein über den Besitzer des englischen Erstligisten Leicester City, der jüngst bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben kam. Im Jahr 2010... ... hatte der Thailänder (Foto: ein Wandgemälde, das Srivaddhanaprabhas Konterfrei zeigt) den damaligen Zweitligisten übernommen - 2016 feierte er sensationell die Meisterschaft. "Der Eigentümer tut alles für uns", gab der Deutsche Robert Huth zu Protokoll. Auch für die Stadt Leicester setzte er sich ein, spendete Millionen für ein Kinderkrankenhaus oder 100.000 Pfund für die Umbettung der Gebeine von Richard III. In Englands Premier League tummelt sich mehr als ein Dutzend schwerreicher Eigner - etwa der Russe Roman Abramovich, der seit 2003 am Ruder des FC Chelsea steht. Wenige können sich über so ein inniges Verhältnis zu ihren Fans freuen wie Vichai Srivaddhanaprabha in Leicester... Stan Kroenke (rechts), der im August 2018 mit 540 Millionen Pfund den Russen Alischer Usmanow (links) beim FC Arsenal rausgekauft hatte, musste sich im Stadion bereits "Get out of our club"-Gesänge anhören. Kroenkes Holding gehören auch die Los Angeles Rams (Football), die Denver Nuggets (Basketball), die Colorado Avalanche (Eishockey) und die Colorado Rapids (Fußball). Arsenals Rivale Tottenham Hotspur wird ebenfalls von einem milliardenschweren Unternehmer beherrscht: Joe Lewis ist 81 Jahre alt und gehört laut "Forbes"-Schätzung mit 5 Milliarden Pfund Vermögen zu den 20 reichsten Menschen des Königreichs. Sein Geld hat Lewis mit Investments und Währungsspekulationen gemacht. Tony Blooms (mit Mikrophon) Vermögen ist gleich doppelt mit dem Fußball verknüpft: Bloom steht Brighton and Hove Albion vor und führt zudem das Glücksspiel-Unternehmen Starlizard, das unter anderem mit Fußballwetten sein Geld verdient. Blooms Vermögen wird auf bis zu 1,2 Milliarden Pfund geschätzt. Jürgen Klopps Chef beim FC Liverpool, der amerikanische Milliardär John Henry, hatte zuletzt auch außerhalb des Platzes Grund zum Jubeln: seiner Fenway Sports Group gehören auch die Boston Red Sox, die in der Nacht zum Montag die World Series gewonnen haben. "Forbes" schätzt sein Vermögen auf 2,5 Milliarden Dollar. Der zuletzt erfolgreichste Investor der Premier League ist aktuell der Mann links: Mansour bin Zayed Al Nahyan (Foto: bei einem Besuch im Etihard Stadium 2010) hat knapp anderthalb Milliarden Euro in Manchester City gepumpt und damit drei Meisterschaften erspielt. Scheich Mansur ist stellvertretender Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate. Knapp vier Meilen südwestlich vom Etihard Stadium herrscht die Familie Glazer, der auch das American-Football-Team Tampa Bay Buccaneers gehört. Avram Glazer (Archivaufnahme von 2010) und die seinen sind beileibe nicht unumstritten - unzufriedene Fans gründeten 2005 nach der Übernahme den "FC United of Manchester", um United nicht länger unterstützen zu müssen. Glazer wird es verschmerzen können: Laut "Forbes" ist Man United gemeinsam mit den Dallas Cowboys der wertvollste Vereinsname im Weltsport, das Magazin taxiert den Wert des Clubs zuletzt auf 4,8 Milliarden Dollar. Mit seinem Investment unzufrieden ist derweil Mike Ashley (im Hemd): Der mililardenschwere Gründer der Einzelhandelskette "Sports Direct" versucht seit über einem Jahr, seinen zwischenzeitlich abgestiegenen Verein Newcastle United zu verkaufen - bislang ergebnislos. Shahid Khan (Mitte, im Anzug) pflegt eine besondere Beziehung zu London: Zuletzt wollte der in Pakistan geborene Amerikaner das Wembley Stadium kaufen - hatte dann allerdings einen Rückzieher gemacht. Khan besitzt bereits den FC Fulham und das American-Football-Team Jacksonville Jaguars, das nach mehreren Gastspielen an der Themse als heimliches Heimteam Londons gilt. Guo Guangchang dürften regelmäßige manager-magazin.de-Leser kennen. Der Chinese hat es mit seinem Mischkonzern Fosun vom Bettelstudenten zum Multimilliardär gebracht. "Politbüros Liebling" (mm über Guangchang) zieht auch die Strippen beim Aufsteiger Wolverhampton Wanderers. Laut Vereinsikone Steve Bull könnte sich der neureiche Club auch dank chinesischer Finanzspritzen in den nächsten fünf Jahren unter den Top 5 der Liga etablieren. Crystal Palace hat gleich zwei milliardenschwere Eigner: David Blitzer und Josh Harris (Foto) gehören zudem zu den Eignern der New Jersey Devils (Eishockey) und der Philadelphia 76ers (Basketball).

Dabei sei der Club für finanzstarke Investoren eigentlich eine annehmbare Wette, führt "Bloomberg" aus. Manchester City habe zuletzt etwa gezeigt, dass mit der richtigen Führung (und den richtig eingesetzten Hunderten Millionen Pfund) aus vormals wenig überzeugenden Teams Champions geformt werden könnten. Newcastle sei mit seiner großen Anhängerschaft zudem auch wirtschaftlich lohnend, zuletzt sei der Verein im Umsatzranking von Deloitte etwa auf dem 19. Platz gelandet - nicht etwa von England, sondern von ganz Europa.

Einem für Ashley lohnenden Verkauf steht laut von "Bloomberg" befragten Experten einerseits die sportlich prekäre Lage des Clubs im Weg - die "Magpies" liegen nach 26 Spieltagen mit 25 Punkten nur knapp über den Abstiegsrängen auf Rang 16. Die Fans machen dafür auch den Besitzer verantwortlich, der ihrer Meinung nach zu wenig Geld ins Team investiert hat, obwohl Premier-League-Clubs regelmäßig dutzende Millionen aus der Vermarktung ihrer Fernsehrechte erhalten.

Andererseits sei auch Ashley selbst Teil des Problems: Er könne Newcastle eigentlich ohne Probleme verkaufen, zitiert "Bloomberg" etwa die Unterhaus-Abgeordnete Chi Onwurah - verhindere das aber mit seinem eigenen Gebaren: "Er ändert während der Verhandlungen die Geschäftsbedingungen." So habe laut "Sky Sports" etwa die in der vergangenen Saison am Verein interessierte Amanda Staveley, die schon beim Verkauf von Manchester City an Scheich Mansour beteiligt war, die "ermüdenden" Verhandlungen abgebrochen. Andere an Verhandlungen Beteiligte gaben zu Protokoll, Ashley misstraue Angeboten.

Schon im Jahr 2017 hatte Ashleys Verhalten als Geschäftsmann für Schlagzeilen gesorgt - vor Gericht hieß es damals, Ashley habe sich nach einem Wetttrinken mit einem Analysten in den Kamin eines Pubs übergeben - "unter tosendem Applaus seines höheren Managementteams".