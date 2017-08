Fraunhofer-Institut untersucht Kern-Industrie Deutsche Metallindustrie - 5 Thesen zur Digitalisierung

Zur Großbildansicht Getty Images Metall- und Elektroindustrie: Digitalisierung der Produktion, doch Beschaffung, Vertrieb und Entwicklung bleiben häufig außen vor

Großes Know-How, hervorragende Fachkräfte, Mut zur Innovation, internationale Produktionsnetzwerke sowie eine starke Position auf den in- und ausländischen Absatzmärkten: Die jahrzehntelange Stärke der Metall- und Elektroindustrie in Deutschland hängt mit vielen dieser Faktoren zusammen.

Es gibt jedoch erste Warnzeichen, dass die Branche vor schwierigeren Zeiten steht. Während vor allem große Unternehmen die Digitalisierung nach Kräften vorantreiben, verhalten sich viele kleine und mittlere Unternehmen aus der Metall- und Elektroindustrie noch abwartend: Dies liegt vor allem an der Unsicherheit und oft wenig greifbaren Aussagen zu möglichen Entwicklungstrends sowie an dem Mangel an praktischen Handlungsempfehlungen. Dies ist ein Ergebnis der Studie "Digitalisierung im Mittelstand", die das Fraunhofer IPA im Auftrag des Arbeitergeberverbandes Südwestmetall durchgeführt hat. Die Studie fasst die wichtigsten Trends zum Thema Digitalisierung in der Branche wie folgt zusammen:

Digitalisierung ist für künftige strategische Ausrichtung relevant

Vier von fünf der befragten Unternehmen schätzen digitale Prozesse als "sehr wichtig" ein. "Wir müssen heute schon an die Generation denken, die in zehn Jahren bei unseren Kunden die Entscheidungen trifft", wird ein Teilnehmer der Studie zitiert. "Für diese Generation sind digitalisierte Lösungen selbstverständlich". Viele Unternehmen haben bereits Projektbudgets aufgesetzt, um ihre digitalen Aktivitäten zu bündeln und zu überblicken.

Digitalisierungsprojekte bleiben oft auf Produktion beschränkt

Weiteres Ergebnis der Studie: Projekte zur Digitalisierung der Wertschöpfungskette betreffen bislang vor allem die Produktion selbst. Entwicklung, Beschaffung, Vertrieb und weitere unterstützende Prozesse stehen bei der Mehrzahl der befragten mittelständischen Unternehmen nicht im Fokus. Jedoch gibt es punktuelle Ausnahmen: "Wir decken bereits heute den Großteil unseres Beschaffungsvolumens automatisch über Online-Plattformen ab. Zukünftig werden wir nur noch mit Lieferanten zusammenarbeiten, die diese Art der Vernetzung unterstützen".

Maßnahmen zur Digitalisierung der Produktion werden vor allem dann von den befragten Unternehmen umgesetzt, wenn der monetäre Nutzen schon von vorneherein quantifizierbar ist. Dies verhindert jedoch teilweise bereichsübergreifende Projekte.

Digitale Zusatzangebote sind meist nur in Pilotprojekten vorhanden

Viele Unternehmen können den monetären Nutzen digitalisierter Produkte noch nicht beziffern. Zu viele Fragen bleiben offen: Wie viel sind die gemessenen Produktnutzungsdaten wert? Wie sollten digitale Zusatzservices bepreist werden? Auch die Möglichkeiten zur Digitalisierung der Produkte und zur Ableitung digitaler Zusatzangebote und -Services sind den meisten Unternehmen zwar bekannt, werden jedoch bislang nur sehr selten im Arbeitsablauf umgesetzt. Wenn überhaupt, dann werden diese ausschließlich in Form von Pilotprojekten angeboten. Keines der im Rahmen der Studie befragten Unternehmen gab an, auf Basis digitaler Serviceangebote aktuell Umsatz zu erzielen.

Und wie hoch ist der digitale Autonomiegrad bei Ihnen?

Der so genannte digitale Autonomiegrad setzt sich aus zwei Merkmalen zusammen: dem digitalen Potenzial der Produkte und der Nähe des Unternehmens zum Endkunden. Unternehmen mit einem hohen digitalen Autonomiegrad sind in der Lage, ihren Kunden zusätzliche Servicedienstleistungen auf Basis digitalisierter Produkte anzubieten. Diese Unternehmen sollten den Fokus der Digitalisierung auf neue Ertragsmodelle und digitale Zusatzangebote legen, empfiehlt das Fraunhofer-Institut. Unternehmen mit einem eher geringen digitalen Autonomiegrad profitieren dagegen vor allem von einer Digitalisierung ihrer Produktion.

Prinzipien des Lean Management sind größtenteils etabliert

Mit der Digitalisierung geht auch eine Veränderung der Unternehmenskultur einher. Der Lean-Management-Ansatz ist in den befragten Unternehmen bekannt und wird als hoch relevant eingestuft. Eine tiefe Verankerung der Lean-Management-Philosophie im Alltag sei jedoch nur bei nur wenigen Unternehmen festzustellen.

Zur Studie: In der Studie wurden zwölf Potenzialanalysen bei von Südwestmetall ausgesuchten Mitgliedsunternehmen durchgeführt. Dabei wurden verschiedene Größenklassen sowie unterschiedliche Branchen und Geschäftsmodelle berücksichtigt. Betrachtet wurden dabei die organisationalen Voraussetzungen ("Digitalisierungsstrategie"), die Wertschöpfung ("Smart Production"), das Produktportfolio ("Smart Product") und die Prozesseffizienz ("Lean Management").

la/mmo

