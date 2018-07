Nach Rücktritt aus Nationalmannschaft Adidas bleibt Mesut Özil treu

Zur Großbildansicht Getty Images Mesut Özil ist bei Adidas unter Vertrag: Das soll auch so bleiben und Özil weiter Werbeträger für den Drei-Streifen-Konzern sein

Mercedes soll nach Erscheinen der Erdogan-Fotos Mesut Özil aus einer Kampagne gestrichen und alle Werbeaktionen abgesagt haben, wirft der Fußballstar Daimler vor. Der Autobauer will den Vorwurf prüfen. Sponsor Adidas bekennt sich offen zu dem Deutschen, dessen Begründung für seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft zu einem Politikum geworden ist.

Adidas hält auch nach dem Rücktritt von Mesut Özil aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft an einem seiner Aushängeschilder fest. "Wir bedauern, dass Mesut Özil nicht mehr für die deutsche Nationalmannschaft spielen wird", sagte ein Sprecher am Montag in Herzogenaurach. "Als Markenbotschafter bleibt er selbstverständlich ein Mitglied der adidas Familie."

Özil trägt seit 2013 Adidas-Fußballschuhe, Grundlage ist ein millionenschwerer, noch bis 2020 laufender Vertrag.

In der Stellungnahme zu seinem Rücktritt hatte der 29-Jährige den Nationalmannschaftssponsor Daimler scharf kritisiert, Adidas aber in Schutz genommen. Der Schuhsponsor habe sich nach der Kritik an Özils Fotos mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan "extrem loyal verhalten", schrieb er.

Adidas hatte Özil, der zuvor Fußball-Schuhe des Erzrivalen Nike getragen hatte, vor fünf Jahren als Schuhausrüster unter Vertrag genommen. Profifußballer können meist selbst bestimmen, in welchen Schuhen sie spielen, bei Trikots sind sie an ihre Mannschaft gebunden. Özils Verein Arsenal London spielt in Puma-Hemden und -Hosen, die deutsche Nationalmannschaft trägt Adidas.

Der Missverstandene Mesut Özil, der langjährige Spielmacher der deutschen Nationalmannschaft, hat für Spitzenklubs in drei Ländern gespielt. Trotzdem sah er sich bei den Fans Zeit seiner Karriere häufig Kritik ausgesetzt, die besonders auf seine Körpersprache und Spielweise auf dem Platz abzielte. Beginn in Königsblau: Als 16-Jähriger wechselte Özil von Rot-Weiss Essen zu seinem ersten Profiverein, dem FC Schalke 04. Nach Unstimmigkeiten wegen einer missglückten Vertragsverlängerung ging Özil 2008 zu Werder Bremen. An der Seite von Spielmacher Diego wurde Özil Stammspieler an der Weser. In 71 Ligaspielen für Werder gelangen ihm 13 Treffer und 32 Vorlagen. Eines seiner wichtigsten Tore für Werder erzielte Özil im DFB-Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen 2009 zum 1:0-Sieg. Es war Bremens bis heute letzter Titel. Im DFB-Dress feierte Özil im Sommer 2009 den Gewinn der U-21-Europameisterschaft mit seinen heutigen Teamkollegen aus der A-Nationalmannschaft: Sami Khedira, Manuel Neuer und Jérôme Boateng. Sein damaliger Trainer im U-21-Team, Horst Hrubesch (l.), nannte Özil ein Jahrhunderttalent und sagte: "Unser Messi ist Özil!" Auch in der deutschen A-Nationalmannschaft reifte Özil schnell zum Führungsspieler. Bei der WM 2010 in Südafrika hatte der Mittelfeldspieler entscheidenden Anteil am dritten Platz der DFB-Auswahl. Nach der WM wechselte Özil für geschätzte 18 Millionen Euro von Werder Bremen zu Real Madrid. Vorstellung: Einen Tag nach dem Wechsel präsentierte Real den deutschen Nationalspieler. Dass die "Königlichen" wohl selbst überrascht waren von der Verpflichtung, zeigt das Trikot, das Sportdirektor Jorge Valdano in den Händen hielt - es fehlte die Rückennummer. In Madrid entwickelte sich Özil schnell zu einem wichtigen Bestandteil des Teams. Insgesamt absolvierte er für Real 159 Pflichtspiele, schoss dabei 27 Tore und bereitete 81 Treffer vor. Nach der Rekord-Verpflichtung von Gareth Bale (100 Millionen Euro) war in Madrids Star-Ensemble kein Platz mehr für Özil. Kurz vor Ende der Transferperiode wechselte er 2013 für rund 50 Millionen Euro zum FC Arsenal. Bei der WM in Brasilien erfüllte sich Özil einen Traum: Mit dem DFB besiegte er im WM-Finale im legendären Maracanã Argentinien und krönte sich zum Weltmeister. Beleg für seinen Stellenwert in der Mannschaft von Joachim Löw: Özil hatte auf dem Weg zu diesem Erfolg in der Nationalmannschaft bei allen WM- und EM-Spielen in der Startaufstellung gestanden. Beim FC Arsenal geht Özil mittlerweile in seine sechste Saison. Dreimal hat er mit den Gunners den englischen Pokal gewonnen. In der abgelaufenen Saison lief es in der Premier League aber nicht so gut für ihn und seinen Klub. Auch persönlich war das Jahr 2018 für Özil das schwerste seiner Karriere. Nach seinem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan wurde der Nationalspieler in der deutschen Öffentlichkeit kritisiert und auch offen angefeindet. Bei der Weltmeisterschaft 2018 genoss er dennoch das Vertrauen seines Trainers Joachim Löw. Allerdings verzichtete dieser im zweiten Gruppenspiel gegen Schweden erstmals bei einem großen Turnier auf seinen Spielgestalter. Das DFB-Team enttäuschte in Russland: Die Kritik an Özil richtete sich im Nachhinein jedoch vielfach gegen seine Person und bezog sich auf die Vorfälle im Vorfeld der WM. Einen knappen Monat nach dem Ausscheiden erklärte Özil seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft und übte scharfe Kritik an dem Verband und seinen Verantwortlichen.

Der DFB-Sponsor Mercedes-Benz wiederum will die Vorwürfe des zurückgetretenen Fußball-Nationalspielers in Ruhe analysieren. "Mercedes-Benz ist seit über 40 Jahren Partner des DFB und der Nationalmannschaft, in guten wie in schlechten Zeiten", schreibt Daimler-Kommunikationschef Jörg Howe bei Twitter. "Wir werden uns die Vorwürfe von Mesut Özil gegenüber den Medien, dem DFB und den Sponsoren in Ruhe ansehen, bewerten und anschließend entscheiden." Darüber hinaus wollte sich der Konzern am Montag nicht äußern.

Özil hatte am Sonntag die Konsequenzen aus der Affäre um die umstrittenen Fotos mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan vor der WM gezogen. Dabei kritisierte er den Deutschen Fußball-Bund (DFB) und vor allem dessen Präsidenten Reinhard Grindel, deutsche Medien und Sponsoren für ihren Umgang mit ihm scharf.

Der Rücktritt löste europaweit Reaktionen nicht nur in der Politik aus.Man habe ihn nach Erscheinen der Erdogan-Fotos aus einer Kampagne gestrichen und alle Werbeaktionen abgesagt, schrieb Özil mit Verweis auf Mercedes, aber ohne explizite Nennung des Namens. Mercedes-Benz ist seit vielen Jahren Generalsponsor des DFB und der Nationalmannschaft, wird darin 2019 aber von Volkswagen abgelöst.

Rei/dpa/Reuters