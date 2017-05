Martin Schulz und die Krankenversicherung Paritätische Finanzierung ist ungerecht - für die Jungen

SPD-Chef Martin Schulz will die paritätische Finanzierung in der Gesetzlichen Krankenversicherung wieder einführen und die Arbeitgeber den gleichen Anteil wie die Arbeitnehmer zahlen lassen. Das ist reine Symbolpolitik und hat mit echten Reformen nichts zu tun. Dabei wären wirkliche Lösungsansätze dringend geboten. Sonst bezahlt die junge Generation - wieder einmal.

Christian Hagist

Langsam laufen sich die Kandidaten und Parteien für die Bundestagswahl warm - und so wurde vor der Wahl in Schleswig-Holstein ein Vorschlag des SPD-Spitzenkandidaten Martin Schulz zur Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung publik, welchen die Medien mit Schlagzeilen wie "höhere Sozialabgaben für Unternehmen" oder Ähnlichem aufgriffen.

Dabei stach vor allem die Rückkehr zur vollständigen Parität bei den Krankenversicherungsbeiträgen, also eine 50:50-Finanzierung der Beiträge durch Arbeitnehmer und Arbeitgeber, hervor. Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) bezeichnete den Vorschlag auf der Kundgebung zum 1. Mai in Berlin sogar als "wichtigste Reform in der nächsten Legislaturperiode". Wenn das wirklich alles ist, was die Sozialdemokraten bei der sozialen Sicherung auf Lager haben, verheißt dies für echte und notwendige Reformen unseres sozialen Sicherungssystems nichts Gutes.

Die paritätische Finanzierung ist für viele Sozialpolitiker und Gewerkschaftler eine heilige Kuh. In Wahrheit ist sie aber eine Chimäre - denn am Ende werden alle Sozialbeiträge vom Lohn der Arbeitnehmer bezahlt. Das vermeintliche Mehr an Gerechtigkeit wird nicht erreicht, denn egal wem das Geld auf dem Papier zugeordnet wird - Arbeitnehmer oder -Arbeitgeber - am Ende muss es immer vom Arbeitnehmer erwirtschaftet werden. Um dies zu sehen, muss man sich einmal in die Gedankenwelt eines Unternehmers begeben.

Den Arbeitgeberanteil streichen, ändert nichts

Wann also stellt ein Unternehmer eine (neue) Arbeitskraft ein? Wenn es sich für ihn rentiert. Und dies hängt, vereinfacht ausgedrückt, einerseits von der Produktivität des Arbeitnehmers ab und andererseits von den Kosten für den Arbeitgeber. Erwirtschaftet Ersterer mindestens das, was er kostet, kann der Unternehmer ihn (oder sie) einstellen. Liegen die Kosten über dem Erwirtschafteten, rentiert es sich nicht. Doch was sind nun die Kosten eines Arbeitnehmers? Allgemein gesprochen der Lohn sowie das, was in Talkshows immer als Lohnnebenkosten bezeichnet wird - in erster Linie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung.

Lassen Sie uns ein Gedankenexperiment wagen: Wir schaffen von heute auf morgen alle Arbeitgeberbeiträge ab und lassen die Arbeitnehmer die insgesamt knapp 40 Prozent Sozialbeiträge allein bezahlen. Was würde ökonomisch passieren? An Tag eins würden in der Tat die Unternehmen mehr Gewinn machen, da die Arbeitgeberbeiträge ja nun nicht mehr abgeführt werden müssen. Am zweiten Tag wäre aber bereits alles beim Alten, denn alle Gewerkschaften - oder zumindest solche die diesen Namen verdienen - und Arbeitnehmer würden umgehend ihre Löhne nachverhandeln, da netto nun viel weniger übrigbleibt als zuvor. Wie hoch wären diese neu ausgehandelten Löhne? Nun, sie lägen genau um den Betrag der zuvor gezahlten Arbeitgeberbeiträge höher, denn das sollte der Logik nach der "Preis" für Arbeit sein, den die Unternehmer bereit sind zu zahlen (da sie dies ja bereits vorher taten). Somit gäbe es keine "Lohnnebenkosten" mehr, sondern nur noch Lohnkosten - denn genau das sind Arbeitgeberbeiträge. Aus Sicht des Unternehmers (von der Motivation seiner Angestellten einmal abgesehen) ist es vollkommen gleich, ob er Geld an die Sozialversicherung oder an das Konto seiner Arbeitnehmer abführt - Euro bleibt Euro.

Die Krankenkassen bestimmen die Lohnentwicklung mit

Doch wenn dies so ist, warum begehren dann die Unternehmensverbände gegen den Vorschlag von Martin Schulz auf? Kurzfristig macht die paritätische Finanzierung den Unternehmen die Preisgestaltung schwieriger - denn eine Beitragssatzsteigerung wirkt wie eine nicht-verhandelte Lohnerhöhung. Werden sie nun wieder an Steigerungen des Beitragssatzes zur Krankenversicherung beteiligt, bestimmt sozusagen die Krankenkasse bei Lohnerhöhungen mit. Dies kann zwar bei der nächsten echten Lohnverhandlung mit den Gewerkschaften aufgefangen werden, allerdings müssen die Unternehmen bei Tarifvertragslaufzeiten von zwei bis drei Jahren Erwartungen bilden, wie sich der Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung entwickelt - nicht unmöglich, aber natürlich mit Transaktionskosten und Sicherheitsabschlägen versehen.

Zudem hat Schulz' Vorschlag auch eine echte Verteilungswirkung - wieder einmal geht es dabei von Jung zu Alt. Denn bei der Rente ist die paritätische Finanzierung zwischen Rentnern und Rentenversicherung eine echte ökonomische Verteilungsfrage. Wenn nun die Rentenversicherung einen höheren Anteil bezahlen soll, muss dieser wiederum von den (jüngeren) Arbeitnehmern mit höheren Beiträgen zur Rentenversicherung geschultert werden. Wieder einmal ein Beispiel, dass der Kampf um den immer älter werdenden Medianwähler mit harten Bandagen geführt wird.

Noch schwerwiegender sind allerdings die langfristigen Folgen. Warum liebt die Politik die paritätische Finanzierung so? Weil sie einen Schleier über die tatsächlichen Kosten des deutschen Sozialwesens legt. Wenn der (junge) Wähler auf seinem Lohnzettel sehen würde, dass vor Steuern bereits heute 40 Prozent seiner Produktivität an die Sozialversicherungen abgeführt werden müssen und er damit zu rechnen hat, dass dieser Wert ohne echten Reformen in absehbarer Zeit auf über 50 Prozent ansteigt, würde er wohl über manche "Reform" wie die Mütterente oder die Rente mit 63 anders denken - und die Parteien daran erinnern, nicht immer nur Politik für die älteren Generationen zu machen.

Christian Hagist ist Professor für Generationen-übergreifende Wirtschaftspolitik und Mitglied der MeinungsMacher von manager-magazin.de. Trotzdem gibt diese Kolumne nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion des manager magazins wieder.

