Kooperationen mit Air China und Air Berlin Die etwas willenlose Partnersuche der Lufthansa

Einer der wichtigsten Glaubenssätze von Lufthansa-Chef Carsten Spohr aus der jüngeren Vergangenheit lautet: "Bei den Themen, die wir selbst beeinflussen können, kommen wir gut voran." Gesagt Anfang August, anlässlich der Vorstellung der Halbjahreszahlen. Man tut eben was man kann.

Doch obwohl da etwas Wehklagen mitschwingt über die Ungerechtigkeit der (Luftfahrt-) Welt, enthält Spohrs Ausspruch auch Vertrauen in die eigene Schaffenskraft. Das beruhigt die Investoren. Und Spohr selbst. Konsequenterweise begegnet der Lufthansa-Chef dem von Arbeitskämpfen, Sparprogramm und aggressiver Konkurrenz gekennzeichneten Konzern-Alltag mit Taten. So arbeitet die Lufthansa künftig eng mit Air China zusammen, wie das Unternehmen am Dienstag bekannt gegeben hat. Auch mit Air Berlin ist ein Deal über eine Flugzeug-Leihe avisiert.

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es

Die Aktivitäten spielen sich auf völlig verschiedenen Schauplätzen ab und passen sich nicht unbedingt stromlinienförmig in eine große Konzernstrategie ein. Doch in diesen Zeiten gilt eben: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.

Also greift Spohr nach dem, was er kriegen kann: In dem einen Fall nach einer gar nicht so kleinen potenziellen Gewinnmaschine im Asien-Verkehr. Das seit etwa zwei Jahren verhandelte Joint-Venture mit Air China steht vor dem Abschluss, und es könnte der Lufthansa helfen, die ohnehin gute Stellung auf der Route Deutschland-China weiter zu verbessern.

Rund 80 Prozent Marktanteile haben die Gesellschaften bisher auf der Strecke. Staatliche Behörden werden trotzdem kein Veto gegen das Geschäft einlegen - sie sind schon seit einer Weile in die Verhandlungen eingebunden. Ohne Zustimmung auf hoher politischer Ebene sind solche Deals bei Langstreckenflügen ohnehin nicht denkbar.

