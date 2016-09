Lufthansa übernimmt belgische Airline komplett Brussels Airlines und Air Berlin sollen Eurowings verstärken

Die Lufthansa startet die Komplettübernahme von Brussels Airlines und will damit ihre Billigflug-Sparte Eurowings ausbauen. Der Aufsichtsrat habe dem Kauf der verbliebenen Anteile an der belgischen Fluglinie zugestimmt, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch mit. Früheren Angaben zufolge soll Brussels für die Lufthansa-Billigmarke Eurowings an den Start gehen. Ein paar Monate dauert es aber noch: Die Lufthansa will die Übernahme erst Anfang 2017 abschließen.

Bisher ist Europas größte Fluggesellschaft mit 45 Prozent an der Muttergesellschaft von Brussels Airlines beteiligt und hat sich bereits das Recht auf eine Komplettübernahme gesichert. Zum Kaufpreis machte die Lufthansa keine Angaben. Bisher gehört die Dachgesellschaft SN Airholding mehr als 30 Eigentümern, darunter der Region Brüssel, dem Brüsseler Flughafen, Banken und der Virgin Group des britischen Unternehmers Richard Branson.

Brussels fliegt nach eigenen Angaben mit 49 Maschinen, darunter 29 Airbus -Mittelstreckenjets, 9 Airbus-Langstreckenmaschinen und 11 Regionalflugzeuge. Vor allem die Mittelstreckenjets der Typen A319 und A320 passen gut zu Eurowings. Auch auf der Langstrecke sind beide Gesellschaften mit Großraumjets vom Typ Airbus A330 unterwegs.

Von ihren Regionalmaschinen will sich Eurowings allerdings bis Ende März komplett getrennt haben. Wie die Integration von Brussels gestaltet wird, ist derzeit noch offen. Ende April hatte die Lufthansa bekanntgegeben, dass sie an einem entsprechenden Konzept arbeite.

