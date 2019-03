Hohe Treibstoffkosten und außergewöhnlich viele Flugausfälle haben den Gewinn der Lufthansa im vergangenen Jahr geschmälert. Gleichwohl übertraf die Airline die Erwartungen der Märkte. Steigende Kerosinkosten dürften auch im laufenden Jahr auf den Gewinn drücken.

Die Lufthansa Börsen-Chart zeigen hat 2018 trotz hoher Treibstoffkosten und teurer Flugausfälle den zweithöchsten Gewinn ihrer Geschichte eingeflogen. Der operative Gewinn (bereinigtes Ebit) lag mit gut 2,8 Milliarden Euro rund vier Prozent niedriger als im Rekordjahr 2017, wie Europas größte Fluggesellschaft am Donnerstag in Frankfurt mitteilte.

Doch die gestiegenen Kerosinpreise dürften im laufenden Jahr noch stärker auf das Ergebnis drücken. So dürfte der operative Gewinn trotz der Erwartung steigender Erlöse eher sinken. Lufthansa-Chef Carsten Spohr peilt für 2019 daher einen operativen Gewinn in der Spanne von 2,4 bis 3,0 Milliarden Euro an. Analysten rechnen bisher im Schnitt mit einem Wert auf Vorjahreshöhe also rund 2,8 Milliarden Euro.

Im abgelaufenen Jahr steigerte die Lufthansa ihren Umsatz um sechs Prozent auf 35,8 Milliarden Euro. Der Nettogewinn ging um acht Prozent auf knapp 2,2 Milliarden Euro zurück. Damit verdiente der Dax-Konzern mehr als von Analysten erwartet. Die Anteilseigner sollen eine mit 80 Cent je Anteilsschein stabile Dividende erhalten.

Mehr Passagiere und weniger Fracht im Februar befördert

Die Fluggesellschaft legte nach weiteren Angaben im Februar im Passagiergeschäft weiter zu. Zusammen mit ihren Töchtern wie Eurowings beförderte Europas größte Fluggesellschaft gut 8,9 Millionen Fluggäste und damit 1,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Vor allem die Töchter Swiss und Austrian legten zu. Die Auslastung der Jets verbesserte sich konzernweit um 0,2 Prozentpunkte auf 76,5 Prozent.

Abwärts ging es erneut im Frachtgeschäft. Trotz eines deutlich vergrößerten Angebots ging die Verkehrsleistung um 3,5 Prozent auf 802 Millionen Tonnenkilometer zurück. Die Auslastung der Frachträume verschlechterte sich um 7,5 Prozentpunkte auf 64,4 Prozent. Erst vor wenigen Tagen hatte der Weltluftfahrtverband IATA seine Wachstumsprognose für den Frachtmarkt in diesem Jahr gesenkt.

rei/dpa