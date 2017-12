Lufthansa-Preispolitik im Visier Kartellamt lässt sich nicht von Lufthansa-Algorithmen täuschen

Zur Großbildansicht DPA Nicht etwa Streiks behindern derzeit den Flugverkehr in Deutschland sondern die Tatsache, dass im Zuge der Air-Berlin-Pleite zu wenig Maschinen in der Luft sind. Steigen dann die Preise, ist das für die Kunden doppelt ärgerlich

26





Das Bundeskartellamt prüft wie angekündigt die Preispolitik der Lufthansa und ihrer Tochter Eurowings nach dem Aus von Air Berlin. "Zu starke Erhöhungen auf breiter Front könnten ein Hinweis auf den Missbrauch einer monopolähnlichen Marktmacht sein", sagte der Präsident des Kartellamtes, Andreas Mundt, der "Rheinischen Post".

Dabei würden Mundt zufolge die Fluggesellschaften nicht dadurch entlastet, wenn Computer deutlich höhere Preise festgelegt hätten. "Allein die Tatsache, dass ein Algorithmus die Buchungsvorgänge steuert, nimmt selbstverständlich noch nicht das Unternehmen aus der Verantwortung." Alle Reservierungssysteme folgten den Vorgaben der dahinter stehenden Unternehmen. "Darum können quasi automatische Preiserhöhungen durch entsprechende Software für uns genauso problematisch sein, wie wenn ein Manager persönlich höhere Preise anordnet."

Seit der Insolvenz von Air Berlin sind die Preise nach Beobachtung von Experten vor allem für Inlandsflüge deutlich angezogen. Ein Grund ist, dass im Zuge des noch nicht abgeschlossenen EU-Kartellverfahrens viele Maschinen der Air Berlin noch am Boden stehen und nicht voll einsatzfähig sind. Somit fehlten täglich Zehntausende Plätze.

Doch Besserung ist in Sicht. Denn die EU-Wettbewerbshüter haben zumindest für die Übernahme von Teilen der insolventen Fluglinie durch Easyjet grünes Licht gegeben. Der Zusammenschluss werde ohne Auflagen genehmigt, teilte die EU-Kommission am Dienstagabend in Brüssel mit.

Lesen Sie auch: Was sich bei bei Miles and More ändert

Easyjet reagierte erfreut auf das grüne Licht aus Brüssel. "Durch diese Übernahme wird Easyjet 25 Flugzeuge am Flughafen Berlin Tegel betreiben." Die Fluggesellschaft ist bereits am Flughafen Schönefeld bei Berlin präsent und versucht, der Lufthansa im Inland Konkurrenz zu machen. Die Kranichlinie will mit dem Verzicht auf Start- und Landerechte wettbewerbsrechtliche Bedenken der Kommission zerstreuen.

10





Bei der Übernahme der bisherigen Air Berlin-Tochter Niki sieht der Generalbevollmächtigte Frank Kebekus nur noch die Lufthansa im Rennen, nachdem der IAG -Konzern (British Airways, Iberia, Vueling) schriftlich mitgeteilt habe, kein Kaufinteresse mehr an Niki zu haben.

"Wenn wir bis 21. Dezember von der Europäischen Kommission grünes Licht bekommen, können wir den Verkauf erfolgreich abschließen", betonte Kebekus. Wenn der Zeitplan jedoch ins Rutschen komme, müsse Niki umgehend Insolvenz anmelden. "Dies würde bedeuten, dass kurz vor Weihnachten 1000 Mitarbeiter ihre Arbeit verlieren, Zehntausende Passagiere stranden und hunderttausende Tickets ihre Gültigkeit verlieren."

Rei/dpa