Piloten wollen 22 Prozent mehr Gehalt Lufthansa-Streik betrifft 100.000 Passagiere - morgen geht es weiter

Der Lufthansa-Streik betrifft heute 100.000 Passagiere - und morgen dauert er an. Hunderte Flüge fallen aus.

Die Lufthansa-Piloten weiten ihren Streik aus und wollen auch am Donnerstag die Arbeit niederlegen. Der in der Nacht zum Mittwoch begonnene Ausstand werde auf zwei Tage ausgeweitet, teilte die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) unmittelbar nach einer Verhandlung vor dem Landesarbeitsgericht Hessen mit.

Das Gericht hatte kurz vor Mitternacht einen Eilantrag der Lufthansa auf eine einstweilige Verfügung am Dienstagabend abgelehnt. Zuvor hatte bereits das Arbeitsgericht Frankfurt den Streik genehmigt, die Lufthansa war in Berufung gegangen.

Allein von dem Streik am Mittwoch sind rund 100.000 Passagiere betroffen, rund 876 Flüge fallen aus - und damit rund jeder zweite unter der Hauptmarke des Konzerns. Auch am Donnerstag seien alle Lang- und Kurzstreckenverbindungen betroffen, die in dieser Zeit aus Deutschland abfliegen sollten, sagte VC-Vorstandsmitglied Jörg Handwerg.

Es ist der 14. Streik in der laufenden Tarifauseinandersetzung. Dieses Mal geht es ausschließlich um die Tarifgehälter von rund 5400 Piloten der Lufthansa, der Lufthansa Cargo und der Tochtergesellschaft Germanwings. Die Piloten verlangen Tariferhöhungen von 22 Prozent über einen Zeitraum von fünf Jahren.

Eine Sprecherin der Lufthansa sagte, man nehme mit vollkommenem Unverständnis zur Kenntnis, dass die VC noch vor Beginn des Streiks am Mittwoch bereits für Donnerstag den nächsten ankündige. "Damit wird dem Unternehmen und insbesondere seinen Kunden ein weiteres Mal großer Schaden durch die Vereinigung Cockpit zugefügt."

Konzernsprecher Martin Leutke forderte die Gewerkschaft auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. "Unsere Türen sind offen, wir würden gerne verhandeln", sagte er. Weil die Unterschiede zwischen den Forderungen und Angeboten beider Seiten so groß seien, sei eine Schlichtung in dem Streit nötig.

Die Gewerkschaft VC wies der Lufthansa die Schuld an dem verlängerten Streik zu. "Auch während der heutigen Gerichtsverfahren sahen sich die Vertreter der Arbeitgeberseite nicht in der Lage, verbesserte Angebote vorzulegen", sagte Handwerg.

Lufthansa will auch für den Donnerstag einen Sonderflugplan zu erstellen und so schnell wie möglich auf der Homepage zu veröffentlichen. Für Mittwoch hatte das Unternehmen bereits am Dienstagmittag einen solchen Plan veröffentlicht.

