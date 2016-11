Lufthansa-Mitarbeiter demonstrieren gegen Flugkapitäne Darum macht der Pilotenstreik dem Bodenpersonal Angst

Zur Großbildansicht DPA Demonstration von Lufthansa-Bodenpersonal (Archivfoto): "Die Piloten sollten in die Schlichtung einwilligen und darauf verzichten, ihre Interessen ohne Rücksicht auf Verluste durchzusetzen"

Bei der Lufthansa Börsen-Chart zeigen empfingen Teile der Belegschaft den Pilotenstreik zunehmend als Bedrohung. "Was immer die Piloten herausholen, muss am Ende des Tages an anderen Stellen im Unternehmen gegenfinanziert werden", sagte das Mitglied des Lufthansa-Betriebsrates Frankfurt Boden, Ruediger Fell.

Zusammen mit weiteren Betriebsratskollegen habe er daher für diesen Mittwoch eine Demonstration gegen die Ziele der streikenden Vereinigung Cockpit (VC) organisiert. Zeitgleich wollen auch die Piloten für ihre Ziele demonstrieren.

"Es herrscht große Angst um die Unternehmenszukunft am Boden, bei der Technik und der Cargo", sagte das Betriebsratsmitglied, das sich der nicht-gewerkschaftlichen "Vereinigung Boden" zugehörig fühlt. Die Piloten nähmen mit ihren fortgesetzten Streiks die Lufthansa-Mitarbeiter ebenso in Geiselhaft wie die Passagiere. Bei Lufthansa gebe es eine schweigende Mehrheit, die von den Streiks die Nase voll hätten.

Der Bodenbetriebsrat Frankfurt wird von vier Mitarbeitergruppen geführt. Neben der DGB-Gewerkschaft Ver.di sind die Vereinigung Boden, die Unabhängigen Lufthanseaten sowie die Vereinigung Luftfahrtvertreten. Zum Bodenpersonal gehören etwa die Beschäftigten in der Passagierabfertigung, Ticketabrechnung und Wartung.

Gefährlicher Kurs der Piloten, Beißhemmung der Gewerkschaften

Ausdrücklich bestätigte Fell, dass die Vertreter der Gewerkschaft Ver.di nicht für die Demonstration gestimmt haben. Offenbar gebe es eine "gewisse Beißhemmung" der Gewerkschaften untereinander. Der Betriebsrat Boden vertritt die Interessen von rund 6000 Beschäftigten. In ihm arbeiten neben Ver.di etliche kleinere Gruppen. Ver.di und die Kabinengewerkschaft Ufo hatten sich von dem Aufruf distanziert.

Auch ihm und seinen Mitstreitern liege es aber fern, über die VC und die Piloten ein "Scherbengericht" abzuhalten, sagte Fell. "Aber die Piloten müssen uns und unsere Sorgen endlich wahrnehmen. Was sie als Erhöhung fordern, haben viele Kollegen an der Station Frankfurt als volles Gehalt." Die Piloten sollten in die Schlichtung einwilligen und darauf verzichten, ihre Interessen ohne Rücksicht auf Verluste durchzusetzen.

Buchungen gehen deutlich zurück - Lufthansa alarmiert

Die Sorgen sind noch aus anderen Gründen berechtigt: Denn die andauernden Pilotenstreiks haben zuletzt zu einem deutlichen Rückgang der Buchungen geführt. Die Auslastung bei den trotz des Streiks durchgeführten Langstreckenflügen sei erheblich gesunken, berichtete die "Bild" mit Bezug auf ein Schreiben der Pilotenvereinigung Cockpit an die eigenen Mitglieder

Die Auslastung liege teilweise bei weniger als zehn Prozent. Zudem gebe es laut dem Schreiben Rückmeldungen aus dem Lufthansa-Management, wonach die Buchungsrückgänge "deutlich spürbar sind".

Dem Unternehmen entstehen dem Zeitungsbericht zufolge durch den Streik mittlerweile Kosten in Höhe von rund 15 Millionen Euro täglich. Der vergangene Woche begonnene Ausstand habe damit schon Kosten von rund 75 Millionen Euro verursacht.

nis/spon

Hintergründe, Artikel, Fakten finden Sie auf den Themenseiten zu ... Lufthansa Alle Themenseiten

Nachrichtenticker