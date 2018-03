"Modernisierung fortsetzen" Lufthansa erzielt nach Air-Berlin-Pleite Rekordgewinn

Zur Großbildansicht DPA Boeing 747 der Lufthansa (im alten Design)

Die Lufthansa hat im Pleite-Jahr von Air Berlin den höchsten Gewinn ihrer Geschichte eingeflogen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) stieg 2017 um rund 70 Prozent auf knapp 3,0 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Nach dem dritten Rekordjahr in Folge rechnet Vorstandschef Carsten Spohr für 2018 mit einem leichten Rückgang - vor allem wegen steigender Treibstoffkosten.

Unter dem Strich stieg der Überschuss um ein Drittel auf 2,4 Milliarden Euro. Hier wirkte sich die Einigung mit den Piloten bei den Betriebsrenten positiv aus. Die Aktionäre können sich auf eine um 60 Prozent auf 80 Cent je Aktie erhöhte Dividende freuen - die in den kommenden Jahren mindestens stabil bleiben soll.

Zum Gewinnanstieg trugen vor allem die Passagier-Airlines Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines und Eurowings, aber auch die Frachttochter Lufthansa Cargo bei. Der Umsatz des Konzerns legte um gut 12 Prozent auf 35,6 Milliarden Euro zu. "Wir werden unseren Modernisierungskurs konsequent fortsetzen", sagte Spohr, dessen Vertrag gerade erst um fünf Jahre verlängert wurde.

Wegen der guten Ergebnisse plant die Lufthansa Börsen-Chart zeigen eine Erhöhung der Dividende auf 80 Cent von 50 Cent im Vorjahr. "Auf diesem Niveau wollen wir die Dividende in den kommenden Jahren mindestens halten", sagte Finanzvorstand Ulrik Svensson. Vorbörslich lagen die Aktien der Lufthansa knapp zwei Prozent im Plus.

luk / dpa, rtr