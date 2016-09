Schiffbau-Deal in Hamburg Luerssen-Werft übernimmt Traditionswerft Blohm + Voss

Zur Großbildansicht DPA Kreuzfahrtschiff "Queen Mary 2" im Trockendock von Blohm + Voss in Hamburg: Die Traditionsreederei wird von der Bremer Lürssen-Werft übernommen.

Die Bremer Lürssen-Werft übernimmt die Hamburger Werft Blohm+Voss. Die Lürrsen-Werft wolle damit ihr Leistungsspektrum von Reparatur- und Refit-Aktivitäten für Yachten, Marine- und kommerzielle Schiffe verstärken und das Neubaugeschäft von Marineschiffen innerhalb der Unternehmensgruppe abrunden, teilte Lürrsen am Mittwoch mit.

Man habe sich bereits am vergangenen Wochenende mit dem bisherigen Eigentümer, den Fonds des britischen Private-Equity-Investors Star Capital Partners, verständigt. Über die Höhe des Kaufpreises sei Stillschweigen vereinbart worden. Die Fonds der Star Capital Partners hatten die Werft im Dezember 2011 von Thyssenkrupp erworben.

"Mit Blohm+Voss übernehmen wir eine Werft, die über vielseitig einsetzbare Fazilitäten an einem strategisch günstigen Standort verfügt", sagte der Geschäftsführende Gesellschafter der Lürssen Maritime Beteiligungen GmbH & Co. KG, Peter Lürßen.

Zusätzlich wolle die Lürssen-Werft die Kompetenzen und Erfahrungen von Blohm+Voss im Neubau komplexer Marineschiffe nutzen, um deren Fertigung am Hamburger Standort fortzuführen. "Inwieweit wir den Standort zukünftig zur Fertigung von Yachten nutzen werden, wird vor allem von der Marktentwicklung abhängen und ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu beantworten."

Hamburger Senat begrüßt den Deal

"Mit Lürssen gewinnen wir einen langfristig engagierten, strategischen Eigentümer, der unser Unternehmen gemeinsam mit uns entwickeln und die Services in unseren Kernbereichen weiter ausbauen möchte", erklärte Blohm+Voss-Vorstandschef Fred van Beers. Für Blohm+Voss stünden Kundenorientierung und Service an erster Stelle.

Durch die Übernahme, die noch vom Kartellamt genehmigt werden muss, hätte die Unternehmensgruppe Lürssen künftig sechs hoch spezialisierte Werften mit rund 2800 Mitarbeitern in allen norddeutschen Küstenländern.

Hamburgs Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos) sprach von einer wichtigen und guten Entscheidung. Er sehe in dem Verkauf die Möglichkeit, Arbeitsplätze am Werftenstandort Hamburg zu erhalten, sagte er dem Radiosender NDR 90,3. Lürssen sei ein verlässlicher Partner. "Blohm + Voss ist in sicheren Händen." Er sei zuversichtlich, dass es gute Lösungen für die Mitarbeiter gebe.

cr/dpa-afx

Alle Artikel und Hintergründe zu Schifffahrt

Mehr manager magazin Zur Startseite