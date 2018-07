Abwickler Viridium soll 4 Millionen Verträge übernehmen Generali verkauft seine Lebensversicherten

Generali Deutschland will gut 4 Millionen klassische Lebensversicherungen an den Abwickler Viridium verkaufen

Der Protest unter Verbraucherschützern und Experten war groß, als im September vergangenen Jahres bekannt wurde, dass mit Ergo, Axa und Generali gleich drei Branchengrößen sich von Millionen klassischen Lebensversicherungen zu trennen beabsichtigen. Die Ergo machte nach heftigen Protesten auch in der eigenen Belegschaft einen Rückzieher, entschied sich für die interne Abwicklung der rund 6 Millionen Policen. Der Marktführer Allianz Leben hatte in der Vergangenheit einen Verkauf seiner klassischen Policen kategorisch ausgeschlossen.

Die Generali Deutschland hingegen will und wird sich nun sehr wahrscheinlich von ihren klassischen Lebensversicherungen mit festen Zinszusagen weitgehend trennen; die Rede ist von rund vier Millionen Policen. Der Abwickler Viridium werde 89,9 Prozent an der Generali Leben übernehmen, teilten Viridium und der Versicherer am Donnerstag mit.

Viridium wirbt mit möglicherweise höherer Überschussbeteiligung

Generali selbst behält die restlichen Anteile und hält sich zudem die Option offen, sich mit bis zu 10 Prozent an Viridium zu beteiligen. Damit würde die Generali Deutschland nach der Hannover Rück Börsen-Chart zeigen der zweite Partner aus der Versicherungsbranche, der sich an der Viridium Gruppe beteiligt.

Generali Leben wird bei der Transaktion mit bis zu einer Milliarde Euro bewertet. Generali erwartet durch den Verkauf Gesamteinnahmen von bis zu 1,9 Milliarden Euro. Die Versicherungsaufsicht der Bafin muss dem Deal noch zustimmen.

"Alle vertraglichen Verpflichtungen gegenüber den Kunden bleiben unverändert", versichert Viridium in der Mitteilung. Die Lebensversicherten sollten zudem von Kostenvorteilen profitieren, die langfristig zu einer höheren Überschussbeteiligung führen könnten, versucht das Unternehmen Bedenken zu zerstreuen.

