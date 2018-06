Kunstschuss Was Kroos kann, kann diese Dame auf High Heels

Man macht sich derzeit wenig Freunde, wenn man die Leistung von Toni Kroos ins rechte Verhältnis setzen will. Ein schönes Tor zum perfekten Zeitpunkt, zweifellos. Erleichterung in ganz Deutschland, auch klar. Aber mal ehrlich: Bis zu jener 95. Minute hat Kroos keineswegs wie ein "Leader" gespielt, und wie ein Weltmeister schon gar nicht. Nach seinem fatalen Fehlpass zum 0:1 trabte er dermaßen entspannt hinter seinem Gegenspieler her, dass sein Bruder Felix Kroos ihm nach dem Spiel gratulierte: "Stark! Ein Tor gemacht, eins vorbereitet!"

Und bei aller Freude über sein Tun: Toni Kroos trat einen RUHENDEN BALL, von Marco Reus zurechtgelegt, er trat ihn mit aller Zeit der Welt, der Gegner auf neun Meter Sicherheitsabstand. Er trat ihn äußerst geschickt, ja, aber das ist verdammt noch mal sein Job.

Toni Kroos hat kein Spiel gedreht, sondern eine erstklassige Chance technisch anspruchsvoll genutzt. Und wer jetzt sagt, so ein Schuss gelinge nur einmal in zehn Jahren, der schaue sich mal dieses Video an. Was Kroos auf dem Rasen mit Fußballschuhen kann, gelingt dieser Dame auf Asphalt, und mit High Heels.

Das Gute daran: Die Diskussionen über "Die Mannschaft", über Jogis Frisur, über Timo Werners Sprints und über Thomas Müllers Stolpereien können jetzt weitergehen. Schon gegen Südkorea am Mittwoch kann Kroos zeigen, dass er mehr kann als Kunst am ruhenden Ball. Wir freuen uns drauf.

