Erst Imtech, jetzt Deutschlands größter Agrarkonzern KTG Agrar Das wachsende Imperium des Bremer Baulöwen Zech

Zur Großbildansicht DPA Traktor auf einem Feld

Deutschlands größte Agrarfirma hat einen neuen Eigentümer. Die Gustav Zech Stiftung hat die meisten Teile übernommen. Verbände fordern, das Land an Bauern zurückzugeben.

Die Bremer Gustav Zech Stiftung übernimmt die meisten Teile des insolventen Agrarkonzerns KTG Agrar in Deutschland. Das teilte das Unternehmen in Hamburg mit. Die Stiftung übernehme die Agrar-Aktivitäten in Deutschland mit Ausnahme der Standorte Kohlberg und Quesitz.

Außerdem gehen 50,06 Prozent an der KTG Energie AG an die Stiftung. Für weitere Beteiligungen in Rumänien und Litauen laufen gesonderte Verkaufsverhandlungen weiter.

Die verschachtelte und intransparente KTG Agrar AG hatte Anfang Juli Insolvenz angemeldet, nachdem die Zinsen für eine Anleihe nicht mehr gezahlt werden konnten. Das Unternehmen bewirtschaftet große Agrarflächen vor allem in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg.

Mit 394 Millionen Euro verschuldet

Nach der Insolvenz musste der Gründer und langjährige Vorstandschef Siegfried Hofreiter das Unternehmen verlassen. Das Unternehmen ist mit 394 Millionen Euro überschuldet; allein die Anleihegläubiger haben KTG Agrar rund 342 Millionen Euro geliehen.

Die Familienstiftung Gustav Zech gehört zum Imperium des Bremers Kurt Zech, der in der Bau- und Beteiligungsbranche aktiv ist. Die Stiftung hatte im vergangenen Jahr bereits große Teile des insolventen Gebäudetechnik-Unternehmens Imtech übernommen.

Bäuerliche Wirtschaft fordert Beendigung der Pachtverträge

Verbände der bäuerlichen Landwirtschaft fordern Konsequenzen aus der Übernahme. "Das Land, das man über lange Zeit agrarindustriellen Investoren zur Verfügung gestellt hat, muss nun endlich wieder an mittelständisch-bäuerliche Familienbetriebe und Existenzgründer in Ostdeutschland statt an die Familienstiftung eines Baukonzerns verpachtet werden", so ein Sprecher des Landesverbands Niedersachsen/Bremen der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft.

