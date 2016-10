Krankmeldungen als Druckmittel "Tuifly-Mitarbeiter und Ärzte machen sich strafbar"

Nach tagelangen Ausfällen kehrt der Ferienflieger Tuifly am Montag zurück zur Normalität. "Wir werden alle geplanten Flüge anbieten können", sagte Tuifly-Sprecher Jan Hillrichs am Montag in Hannover. Die Zahl der Krankmeldungen, die vergangene Woche auch beim Partner Air Berlin zu heftigen Turbulenzen geführt hatten, nehme stark ab: "Die sind deutlich weniger geworden."

Auslöser für die massenhaften Krankmeldungen von Piloten und Bordpersonal waren in der vergangenen Woche Umbaupläne des Unternehmens. Beobachter sprachen von einem "wilden Streik" auf Kosten der Reisenden. Nach Angaben des Betriebsrats trafen sich anschließend Arbeitnehmervertreter und Vorstandsmitglieder am Konzernsitz in Hannover, um über den geplanten Umbau der Airline zu sprechen. Tuifly soll nach den bisherigen Plänen in eine neue Dachholding unter Führung von Etihad integriert werden. Vertreter der Arbeitnehmer befürchteten Jobverluste. Am Freitag kam Tui dann den Forderungen mit einer mindestens dreijährigen Standort- und Tarifgarantie entgegen.

Krankmeldung als "wilder Streik" - den Beschäftigten droht eine Klage

Dass Beschäftigte aus Protest mit massenhaften Krankmeldungen den Betrieb eines Unternehmens lahmlegen, kann für die Beteiligten strafrechtliche Konsequenzen haben. "Man darf nicht vergessen, dass es sich bei falschen Krankmeldungen um eine Straftat zu Lasten des Arbeitgebers handelt. Sofern Ärzte wider besseres Wissen unzutreffende Atteste ausstellen, machen sie sich ebenfalls strafbar", sagt Moritz Kunz, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei der Kanzlei Herbert Smith Freehills, gegenüber manager magazin. Ärzte und Beschäftigte sollten sich nicht zu sicher fühlen: "Es stehen durchaus Mittel zur unternehmensinternen Aufklärung solcher Vorgänge zur Verfügung, zum Beispiel Gespräche mit betroffenen Mitarbeitern oder deren nicht-streikenden Kollegen", sagt Kunz. Zudem könne das Bundesdatenschutzgesetz in solchen Fällen eine interne Prüfung von E-Mails erlauben.

"Der gesunde Menschenverstand sagt einem bereits, dass es so gut wie unmöglich ist, dass ein derart hoher Prozentsatz der Mitarbeiter plötzlich erkrankt und nach einem Einlenken des Arbeitsgebers in den Tarifgesprächen genauso schnell wieder genesen ist", ergänzt Arbeitsrechtler Kunz. "Falls das eine geplante Aktion war oder zu einem solchen Vorgehen angestiftet wurde, können die Verantwortlichen rechtlich belangt werden."

