Wie Führungskräfte wirkungsvoller kommunizieren Aktion statt Papier - wie das Wort Fleisch wird

Zur Großbildansicht Getty Images Arbeit im Büro: Wie wär's mal mit einem echten Auftritt statt Power-Point oder Papierstapeln?

Stefan Wachtel Etienne Fuchs "Executive Modus" bei Hanser. Außerdem ist der promovierte Sprechwissenschaftler gefragter TV-Experte, u.a. bei Bundestagswahlen.

"Executive Modus" bei Hanser. Außerdem ist der promovierte Sprechwissenschaftler gefragter TV-Experte, u.a. bei Bundestagswahlen. www.expertexecutive.de

Was tun wir, wenn am Dienstag ein wichtiges Event ansteht, ein Gespräch, eine Rede, oder am Montag ein Business Review? Genau: Wir produzieren Papier!

Schließlich will niemand vor einem entscheidenden Termin unvorbereitet sein, nur soll die Vorbereitung bitte möglichst keine Zeit kosten, vor allem bei eher weichen Themen. Allenfalls wenn eine Präsentation vor dem Vorstand ansteht, das wird ernster genommen. Besonders wer keine Zeit zur persönlichen Vorbereitung aufwenden will, produziert Papier - oder lässt sich Papier liefern. Das Ziel ist es, Zeit einzusparen, und am Ende passiert das Gegenteil: Es kostet Zeit.

Neurotische Libido in Papierform

Beobachten Sie einmal, welche Aussagen über, sagen wir, eine Power-Point-Präsentation gemacht werden: "Ist unser Blau gut rausgekommen?" Die ganze neurotische Libido wird in Papier sublimiert. Die Vorbereitung von Rede und Antwort beginnt zu oft unter falschen Voraussetzungen.

Unter "Auftritt" wird oft eine Tüte voller Produkte verstanden: ein Redemanuskript, einige Seiten Fragen und Antworten, ein Stapel Charts. Das mag uns recht sein, warum auch nicht? Wir klammern uns gern an Anfassbares, das wir abheften können, vorzeigen und herumschicken. Im Ergebnis wird daraus nicht selten Unfassbares.

Es sind nicht nur die Eigenarten von Menschen, die allzu authentisch aus der Spur geraten, die Führungswirkung reduzieren. Es sind die Papiere: schlechte Charts, in Schriftdeutsch verfasste, unsprechbare Texte, schlechte Briefings, übervolle Sheets, allzu vollständige Papiere. "Ihr Vortrag ist fertig!", heißt es dann. Aber das ist er eben gerade nicht - es liegen nur Papiere auf dem Tisch. Aber ein Text ist keine Rede, vorbereitete Q&A sind keine Antworten und ein Handout ist kein Plan für ein gutes Meeting oder Gespräch. Mit Papier allein kommt niemand in den Executive Modus.

Berater liefern, was bestellt wurde

Und ausgerechnet die, die es besser wissen müssten, feuern dieses Spiel nur allzu oft an. Das sind Executives, die - raten wir mal - Papier bestellen! Und was liefern Berater, die es noch einmal besser wissen müssten? Raten wir noch mal

Es wird immer das geliefert, was auch bezahlt wird. Wenn eine Papierberatung engagiert wird, wird auch Papier geliefert. Wobei das Papier nur eine Metapher ist. Wird eine Digitalberatung engagiert wird, kommt am Ende eine Datei zur Tür herein.

Diesen Zirkel kann kein Berater allein durchbrechen - die Auftraggeber müssen das tun. So lange sich deren Verhalten nicht ändert, wird geliefert, was implizit bestellt wurde. Je öfter die rufen: "Muss noch rein", desto voller wird jedes Papier. Am Ende wird noch alles Mögliche hineingequetscht. Und wer dann fragt, warum die Papiere so furchtbar überladen sind, bekommt manchmal die erstaunliche Antwort: "Damit er uns am Wochenende nicht auch noch anruft."

Seite 1 von 2 1. Teil: Aktion statt Papier - wie das Wort Fleisch wird

Aktion statt Papier - wie das Wort Fleisch wird 2. Teil: Schluss mit dem Nebeneinander von Form und Inhalt

Nachrichtenticker