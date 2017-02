Kommunikation als Kernaufgabe Was Topmanager von Donald Trump lernen können

Zur Großbildansicht AFP Donald Trump: Warum gelingt es den Gegnern von Freiheit und Freizügigkeit derzeit besser, ihre Botschaft an den Mann zu bringen?

Die eigentliche Arbeit von Topmanagern ist Kommunikation. Und in dem Geschäft sollten sich viele ein Beispiel nehmen an Donald Trump.

Topmanagement ist Kommunikation. Eine im stillen Kämmerlein erdachte Strategie ist keine, solange nicht Aufsichtsrat und Mitarbeiter von ihr überzeugt sind. Eine Geschäftsidee bleibt blutleer, solange nicht Kunden, Lieferanten und Belegschaft wissen, worauf es ankommt. Eine Übernahme mag auf dem Papier noch so toll aussehen, solange nicht beide Teams an ihren Segen glauben, wird sie Unternehmenswert vernichten. Wer führt, entscheidet, lenkt, muss vor allem eines: Reden mit den Leuten - und sie da abholen, wo sie sind.

Donald Trump, der neue US-Präsident, kann das wie kein zweiter und hat sich nun förmlich ins Weiße Haus gequatscht. Im Ergebnis stehen wir am Scheideweg zwischen Freiheit oder Protektionismus - und ganz offensichtlich haben derzeit Populisten, Angstmacher und Nationalisten die Nase vorn. Das hat wesentlich damit zu tun, dass es Leuten wie Trump, aber auch Marine LePen in Frankreich, Geert Wilders in Holland, Viktor Orban in Ungarn, den Brexit-Befürworter in Großbritannien und den Herrschaften von AfD oder Pegida bei uns deutlich besser gelingt, ihre Auffassungen an den Mann zu bringen, als den Befürwortern von Globalisierung und Freizügigkeit.

Es ist daher hoch an der Zeit, dass sich möglichst viele Topmanager ein Beispiel an Trump und seiner Kommunikationsbereitschaft nehmen, um öffentlich Stellung zu beziehen. Wir Globalisten könnten doch eine gute Story erzählen, schließlich haben freier Handel und Internationalisierung die Welt in den vergangenen Dekaden in einem bisher unbekannten Ausmaß friedlicher und wohlhabender gemacht - und zwar nicht nur im Westen, sondern auch in den Entwicklungsländern. Es ist uns nur nicht gelungen, diese Zusammenhänge dem so genannten "kleinen Mann" zu vermitteln. Mit dem hat schließlich bislang auch kaum ein Vertreter der Eliten geredet. In dieses Kommunikations-Vakuum hinein galoppieren nun seit ein paar Jahren die fragwürdigsten Gestalten.

Wer denen nicht die alleinige Deutungshoheit über Politik und Wirtschaft einräumen will, muss jetzt auf-trumpen. Also Zivilcourage zeigen und dann besser, emotionaler, einfacher formuliert kommunizieren - und für eine offene Welt werben. Wir brauchen eine glaubwürdige Botschaft, die die Menschen auch emotional anspricht und ihnen Hoffnung gibt. Doch anstatt zu agieren, überlassen die Wirtschaftsführer im In- und Ausland(und nicht nur die) den Luftraum über den Stammtischen den Populisten.

Trumps Methode ist nicht schwer zu kopieren, findet sie sich doch in jedem Kasperl-Theater. Auf der einen Seite der kleine Mann - Kasper - missverstanden, ignoriert und unterschätzt und auf der anderen das politische Washington - der böse Zauberer - der das Kasperl malträtiert. Dann kommt der Wachmann - Donald Trump - denkt sich eine einfache Strategie aus und besiegt gemeinsam mit Kasper den üblen Magier.

Seite 1 von 2 1. Teil: Was Topmanager von Donald Trump lernen können

Was Topmanager von Donald Trump lernen können 2. Teil: Trump mit den eigenen Waffen schlagen

Nachrichtenticker