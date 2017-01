Kommunizieren im Executive Modus Warum Manager nicht schlagfertig sein sollten

Stefan Wachtel Etienne Fuchs "Executive Modus" bei Hanser. Außerdem ist der promovierte Sprechwissenschaftler gefragter TV-Experte, u.a. bei Bundestagswahlen.

Ein Wissenschaftler hat ein Buch geschrieben, irgendwas mit Hirnforschung, er taucht in Talkshows auf, er ist originell, das macht ihn bekannt. Er schreibt das zweite Buch, über Glück, alsbald ein drittes über Gott, die Flughöhe steigt. Aber das Beste ist er selbst: Er weiß auf jede Kritik eine kluge Replik, seine Antworten kommen wie aus der Pistole geschossen; jeder Talk mit ihm: ein Genuss.

Schlagfertigen Menschen fliegen schnell die Herzen zu. Sie werden als eloquent wahrgenommen, als klug, souverän und sympathisch. Wer in einem kleinen Streitgespräch die finale Pointe setzen kann, wunderbar. Wer sein Gegenüber mit einer treffenden Bemerkung verblüfft, ganz großartig!

Gehört Schlagfertigkeit deshalb nicht dringend in das Curriculum für gute Führungskommunikation? Sollte sie nicht Teil des Executive Modus sein? Anders gefragt: Schafft die Schlagfertigkeit des CEO Wert für sein Unternehmen? Ich melde Zweifel an.

Der Gag heiligt nicht die Mittel

Auf einer Konferenz zum Thema Digitalisierung im Juni 2010 macht jemand aus dem Publikum einen CEO auf die Arbeitsbedingungen bei einem chinesischen Hardwarezulieferer und die dortige Selbstmordserie aufmerksam.

Der Angesprochene entgegnet, die betreffende Fabrik sei kein Sweatshop. Es gebe Kinos, Schwimmbäder, Restaurants, Krankenhäuser. Und 13 Selbstmorde bei 400.000 Mitarbeitern, das sei eine niedrigere Rate als in den USA. Eine Antwort wie ein Schlag, aber was für einer. In diesem Fall: daneben.

Der Executive will witzig sein, das ist in der Regel wichtigste Motivation für Schlagfertigkeit. An dieser Stelle aber völlig falsch, denn Selbstmorde zum Gegenstand eines Späßchens zu machen, wirkt bestenfalls zynisch. Der Manager hat seine Rolle verlassen, er hat nicht im Executive Modus geantwortet. Der Gag heiligt nicht die Mittel. Nicht einmal wenn der Absender Steve Jobs heißt.

