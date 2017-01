Arbeitswelt im digitalen Wandel "Wer sich über seine Berufsbezeichnung definiert, wird es künftig schwer haben"

Zur Großbildansicht Getty Images Kollege Roboter: Welche Jobs werden wegdigitalisiert? Wer macht noch Karriere? Und wozu braucht man Führungskräfte, wenn agile Teams sich selbst organisieren sollen?

Die Digitalisierung wird die Arbeitswelt so stark verändern wie die industrielle Revolution. Werden Mitarbeiter ihre Jobs an Maschinen und Manager an Bedeutung verlieren? Im digitalen Wandel liegen trotz aller Befürchtungen vor allem Chancen, meint Change-Experte Stephan Penning.

mm: Sie begleiten Unternehmen in Veränderungssituationen. Welche Rolle spielt das Thema Digitalisierung dabei?

Stephan Penning: Digitalisierung ist ein Mittel, das Unternehmen nutzen, um langfristig den Veränderungen des Marktes und der Gesellschaft gewachsen zu sein. Sie ist aber kein Selbstzweck. Im Vordergrund stehen zunächst andere Fragen, etwa: 'Was ist der Daseinszweck des Unternehmens?' 'Mit welcher Organisationsform und welcher Kultur ist dies langfristig und gewinnbringend zu erreichen? Ein mittelständischer Fertigungsbetrieb für Solaranlagen zum Beispiel hat andere Anforderungen an die Digitalisierung als ein Gastronomiebetrieb.

mm: Wenn es um die Organisationsform der Zukunft geht, wird häufig "Agilität" genannt. Der Begriff "agiles Management" wird immer wieder hervorgeholt, wenn es um Strukturveränderungen durch die Digitalisierung geht. Zu Recht?

Penning: Agilität als Fähigkeit von Organisationen, in einem unsicheren, sich verändernden Umfeld flexibel, anpassungsfähig und schnell zu agieren, ist grundsätzlich positiv und zukunftsorientiert. Unternehmen sollten aber nicht in "agile Hysterie"verfallen und jede Methode übernehmen, die gerade en vogue erscheint. Ich rate dazu erst einmal zu analysieren, welchen Reifegrad das Unternehmen heute überhaupt hat - und wohin es steuern will. Danach können neue Abläufe und Instrumente mit Bedacht bestimmt werden. Das ist übrigens ein Prozess, bei dem die Mitarbeiter beteiligt werden sollten.

mm: Die Beschäftigten scheinen die Digitalisierung weniger positiv zu beurteilen. Laut einer Studie des DGB sagen 46 Prozent der Arbeitnehmer, dass durch die Veränderungen ihre Arbeitsbelastung gestiegen sei.

Penning: Und in vielen Fällen ist das nachvollziehbar! Wenn vergleichsweise unstrukturiert nur einzelne Methoden und Abläufe eingeführt werden, es aber kein schlüssiges Gesamtkonzept gibt, dann droht Mehrbelastung ohne bessere Ergebnisse. Und das führt zu Unzufriedenheit.

mm: Was heißt das konkret?

Penning: Nehmen Sie das Thema Projektorganisation als Beispiel. Wenn ich diese nicht konsequent umsetze, sondern regelmäßig Linien- und Projektaufgaben mische, wird keiner glücklich. Der Mitarbeiter nicht, weil Projektaufgaben häufig zusätzlich zu den normalen Aufgaben hinzukommen. Die disziplinarische Führungskraft nicht, weil die Linienaufgaben unter den Projektaufgaben leiden. Und der Projektleiter nicht, weil er häufig keinen Einfluss darauf hat, ob der Mitarbeiter ausreichend Ressourcen für das Projekt aufbringen kann. Damit das funktionieren kann, bedarf es eines konzeptionellen Ansatzes für die Gesamtstruktur.

mm: Nehmen wir einmal an, Unternehmen gelingt es, agile Strukturen und damit eine für die Digitalisierung geeignete Organisation zu schaffen. Braucht es dann noch klassische Führungskräfte?

Penning: Wenn sich ein Unternehmen für eine solche Organisationsform entscheidet, wird sich zwangsläufig auch die Rolle des Managements - insbesondere der mittleren Ebene - verändern. Gleichbleibende Posten und eindeutig zugeordnete Mitarbeiter werden ersetzt durch Verantwortungsbereiche, in denen je nach anstehenden Aufgaben und Kundenwünschen Projekte strukturiert und mit den dafür fähigsten Menschen besetzt werden. Selbststeuerung der Teams nach Zielen ersetzt genaue Anweisungen.

mm: Selbststeuerung der Teams statt Anweisungen - wozu dann noch Führungskräfte?

Penning: Führungskräfte werden damit nicht überflüssig. Es werden jedoch ganz andere Anforderungen an die Führungskräfte gestellt: Sie haben die Aufgabe, Teams schnell arbeitsfähig zu machen, also ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das Kreativität und Leistungsbereitschaft fördert. Außerdem müssen sie den Teamprozess moderieren. Das ist spannend, aber gleichzeitig auch nicht leicht. Ich sehe jedoch, dass viele Unternehmen bereits an diesen Themen dran sind - Stichwort 'transformationaler Führungsstil' und 'Emotional Leadership'. Die logische Folge: Dadurch änderen sich auch automatisch die Rollen- und Anforderungsprofile der Mitarbeiter.

