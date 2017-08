Urteil im Streit um Babypuder Johnson & Johnson soll Krebspatientin 417 Millionen Dollar zahlen

Zur Großbildansicht Bloomberg via Getty Images Babypuder von Johnson & Johnson

Ein US-Gericht hat den Pharma- und Konsumgüterhersteller Johnson & Johnson Börsen-Chart zeigen zu einer Rekordstrafe verurteilt: 417 Millionen Dollar (353,6 Millionen Euro) soll der US-Konzern einer Krebskranken zahlen, die über Jahrzehnte ein Talkumpuder des Unternehmens zur Intimpflege verwendet hatte. Bei der Klägerin war im Jahr 2007 Eierstockkrebs diagnostiziert worden.

Talkumhaltige Produkte waren zuvor bereits Gegenstand einer Reihe von Prozessen gewesen: Im Mai hatte ein Gericht in St. Louis einer Frau, die ebenfalls an Eierstockkrebs erkrankt war, 110,5 Millionen Dollar zugesprochen, berichtet die Nachrichtenagentur AP. In drei anderen Prozessen hätten ebenfalls die Klägerinnen gewonnen, ein Urteil sei jedoch auch zugunsten von J&J ausgefallen. Insgesamt würden in der Sache USA-weit über 1000 Verfahren gegen den Konzern angestrengt.

Interne Dokumente hätten gezeigt, dass das Unternehmen vom Krebsrisiko des Talkumpuders gewusst hätte, sagte Mark Robinson, der Anwalt der Klägerin: "Johnson & Johnson hat über 30 Jahre viele Alarmglocken läuten gehört, aber die Käuferinnen seines Produkts nicht darüber informiert", sagte er AP.

Eine Unternehmenssprecherin kündigte in einer Mitteilung an, man werde Berufung einlegen. Johnson & Johnson fühle mit den Krebspatientinnen; wissenschaftliche Studien hätten allerdings die Unbedenklichkeit des Babypuders bewiesen. Das Unternehmen bereite sich auf weiter Klagen vor.

