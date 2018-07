DFB-Trainer will trotz WM-Pleite weitermachen Jogi Löw klebt an seinem Posten

Joachim Löw will trotz des historischen WM-Debakels nach Informationen der Bild und der Sport Bild Bundestrainer bleiben. Das vermeldeten beide Medien am Dienstag. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte Löw trotz des blamablen Ausscheidens in der Vorrunde bei der WM in Russland das Vertrauen ausgesprochen.

Löw hatte das Amt 2006 als Nachfolger von Teamchef Jürgen Klinsmann übernommen. Höhepunkt seiner Amtszeit war der Gewinn des WM-Titels 2014 in Brasilien. Der 58-Jährige hatte vorausschauend bereits vor der WM seinen lukrativen, millionenschweren Vertrag im Mai um zwei Jahre bis 2022 verlängert.

Löw und Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff erfahren unterdessen massive Kritik auch aus den eigenen Reihen. Aus "Spielerkreisen" sowie von zwei "erfahrenen Kennern der sportlichen und organisatorischen Verhältnissen" beim DFB-Team werden in der FAZ Stimmen laut, die das Bild des langjährigen Führungsduos erschüttern.

Überheblichkeit und Sorglosigkeit von Löw und Bierhoff

Demnach sei die Mannschaft bei der WM in Russland wie zuletzt kolportiert tatsächlich in zwei Lager gespalten gewesen (Etablierte und Junge). Vor allem aber habe die Sorglosigkeit der Verantwortlichen Löw und Bierhoff zum Desaster Vorrunden-Aus geführt, hieß es.

Die Zeitung listet unter Berufung auf die namentlich nicht genannten "Maulwürfe", die aktiv auf sie zugegangen seien, eine Reihe von Fehlentscheidungen von Löw und Bierhoff auf. Dass Löw Kapitän Manuel Neuer nach dessen Verletzung einen Sonderstatus einräumte, soll "für einige Spieler" ein Problem gewesen sein. Löw habe damit "dem Leistungsgedanken und der Leistungsgerechtigkeit geschadet".

Überhaupt habe Löw älteren Verdiensten den Vorrang eingeräumt, jüngere Spieler seien für ihren Einsatz im Training nicht honoriert worden. Weitere Kritikpunkte: Die Auswahl der Testspielgegner in der Vorbereitung. Die Hybris Bierhoffs bei der Quartierswahl, der sich vor allem an einer möglichen Halbfinal- und Finalteilnahme orientierte ("Spielplan von hinten gedacht"). Auch der Besuch der Kanzlerin am Vorabend der endgültigen Kader-Benennung sei einigen im Team sauer aufgestoßen.

