Für Eilige: Hier geht's direkt zum Quiz.

2018, das war zweifellos ein ereignisreiches Jahr. Es gab viel Bewegung in den Chefetagen der globalen Wirtschaft, einige große Deals, Turbulenzen an den weltweiten Finanzmärkten und einiges an Spannungen und Hin und Her auf der internationalen Polit-Bühne.

Von den Abgängen von Heinrich Hiesinger bei Thyssenkrupp, John Cryan bei der Deutschen Bank und Lloyd Blankfein bei Goldman Sachs über die Abstürze von Deutscher Bank, Bitcoin und Co am Finanzmarkt bis hin zu öffentlichkeitswirksamen Kapriolen und PR-Stunts von Männern wie Donald Trump oder Elon Musk - haben Sie alles gut mitverfolgt? Sind Sie bei allen wichtigen Themen auf Ballhöhe?

Testen Sie sich in unserem Jahresabschluss-Quiz - hier geht's zum Quiz!