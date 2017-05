Nach Rückzug des IS Erster Schnapsladen in Mossul wieder eröffnet - und läuft

AFP

Abu Haidar muss keine Werbeschilder an seinem Shop anbringen. Er schätzt es sogar, dass sein kleines Geschäft so unauffällig ist. Dennoch: Der stete Zustrom von Kunden, die in seinen Laden drängen und mit schwarzen Plastiktüten wieder herauskommen, zeigt an, dass das Geschäft gut läuft. Die Kunden tragen in ihren Tüten Dosen mit türkischem Bier sowie Flaschen mit irakischem "Arak" Likör und billigem Whiskey heraus: Haidar betreibt den ersten Schnapsladen in der irakischen Stadt Mossul, seit die Kämpfer des IS aus der Stadt im Nordirak wieder vertrieben worden sind.

An manchen Tagen kämen bis zu 1000 Kunden pro Tag, sagt Haidar. Der Laden ist winzig und liegt in einem Industriegebiet im östlichen Teil der Stadt - ein Stadtteil, den Elitetruppen der irakischen Armee erst im Januar von der Herrschaft der IS-Terroristen befreit haben.

Zwar war Alkohol nie ganz aus Mossul verschwunden - auch während der mehr als zweijährigen Schreckensherrschaft des IS nicht. Alkohol zu trinken, war aber ein teures und extrem gefährliches Hobby. Umgerechnet bis zu 100 Dollar musste man für einen Liter Whiskey bezahlen - abgesehen davon, dass man mit der Todesstrafe rechnen musste, wenn einen die "Gotteskrieger" erwischten.

"Man konnte nur Schmuggelware bekommen - und auch das war sehr gefährlich", sagt Haidar. Nun ist die Versorgung mit Alkohol dank seines kleinen Geschäfts sehr viel einfacher geworden, und auch die Preise haben sich wieder auf das Niveau eingependelt, das sie vor der Besetzung der Stadt durch den IS hatten. Ein Viertelliter Whiskey ist bei Abu Haidar nun für rund 5 Dollar zu bekommen.

"Am Nachmittag ist hier sehr viel los", betont Haidar. Hinter ihm, in einem Regal, sind bis unter die Decke Flaschen mit Arak-Likör und türkischem Ouzu gestapelt. Sein Shop trifft auf große Resonanz - doch die meisten der irakischen Kunden wollen dennoch lieber unerkannt bleiben und verstauen die Ware diskret in einer Plastiktüte, bevor sie wieder gehen. "Ich bin sehr erleichtert, dass es jetzt diesen ordentlichen, lizensierten Shop gibt", sagt ein Kunde. "Bislang gab es nur illegalen Verkauf in privaten Wohnungen - jetzt ist das besser geregelt, und der Alkohol ist wieder deutlich billiger", sagt er.

IS-Krieger sind weg, Alkohol ist zurück Bis zu 1000 Kunden pro Tag zählt Abu Haidar in seinem kleinen Schnapsladen im östlichen Industriegebiet von Mossul. Seit die IS-Krieger aus der Stadt verschwunden sind, ist es nicht mehr lebensgefährlich, Alkohol zu trinken ... ... Werbung muss Haidar für sein Geschäft nicht machen. Die Kunden kommen auch so. Angeboten werden irakischer Likör, türkisches Bier, Raki und importierter Whiskey. Zu Zeiten des IS kostete ein Liter geschmuggelter Whiskey bis zu 100 US-Dollar. Jetzt sind die Preise wieder deutlich gefallen - doch Abu Haidar ist trotzdem gut im Geschäft.

la/afp

Nachrichtenticker