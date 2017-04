... die Manufaktur noch einen drauf: beim 'Duomètre Sphérotourbillon' setzt Jaeger-LeCoultre auf Präzision. Das gelingt der Manufaktur mit einem Sekundenstopp, der dazu dient, die Uhrzeit exakt einstellen zu können. So weit, so gut. Jedoch in Kombination mit einem Tourbillon, das zudem mehrachsig gelagert ist, eine extrem seltene Komplikation. On top sind ein Jahreskalender und eine Anzeige für die 50-stündige Gangreserve integriert. Dass die 460 Einzelteile des Handaufzugskalibers in ein schlankes Rotgoldgehäuse von 42 Millimeter Diagonale und nur 10,45 Millimeter Höhe passen, grenzt an ein kleines Wunder. 265.000 Euro wundern.